Servite a tavola pure come sostitutivo della carne, le patate spiccano per essere un cibo sostanzioso. In quanto è ricco di amido. Inoltre, mangiare le patate significa anche assumere fibre, antiossidanti ed anche vitamine del gruppo E. Ed il tutto senza dimenticare che le patate sono pure ricche di preziosi sali minerali come il potassio.

In più, le patate sono molto versatili in cucina visto che è vero che si possono mangiare fritte, ma anche con la cottura al vapore, e con il giusto condimento, sono altrettanto buone. Vediamo allora, partendo proprio da una base di patate, di fornire alcune idee di ricette veloci specie per chi in cucina molto spesso ha poco tempo a disposizione.

Cosa cucinare con le patate in poco tempo con ricette veloci

Nel dettaglio, una delle ricette con le patate più veloci in assoluto è quella di farle lesse e di condirle con origano e con un giro d’olio extravergine di oliva. Un piatto semplice ma saziante specie se accompagnato con qualche grissino. In questo modo, davvero in pochissimo tempo, sarà possibile portare in tavola un pasto completo tanto per il pranzo quanto per la cena.

Oppure, su cosa cucinare con le patate, spicca come piatto unico quello che è a base di patate lesse. Con l’aggiunta di carciofini e mozzarella. Ideale anche come contorno, le patate lesse con i carciofini e con la mozzarella a tocchetti si possono condire non solo con olio extravergine di oliva. Ma anche con il succo di limone e con una cascata di prezzemolo. Passiamo invece ora a proporre due ricette con le patate sempre veloci, ma un po’ più elaborate. Ovverosia le polpette di patate e, tra le ricette della nonna, la frittata di patate e cipolle.

Come le cucinano le nonne, dalle polpette alla frittata

Patate schiacciate da unire con uova, prosciutto a dadini, formaggio grattugiato e formaggio spalmabile. È questa, con l’aggiunta di un pizzico di sale e pepe, ma anche di prezzemolo se si vuole, la base di ingredienti per realizzare l’impasto per le polpette di patate. Da friggere in olio caldissimo dopo aver passato nel pangrattato ogni singola polpettina.

Per la frittata di patate con le cipolle, invece, è possibile realizzare un vero e proprio tortino. Che si può rendere ancor più appetitoso aggiungendo dadini di formaggio a pasta filata. Con l’aggiunta di un pizzico di sale, nella frittata di patate con cipolle trova spazio tra gli ingredienti non solo un pizzico di pepe nero. Ma anche una bella spolverata di noce moscata.

Lettura consigliata

Tutti sappiamo come cucinare le patate eppure pochissimi le usano in questo modo perdendo l’opportunità di realizzare un piatto paradisiaco