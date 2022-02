Se fossimo alla ricerca di spunti su cosa cucinare con carne o pesce per i nostri innamorati ecco qualche suggerimento. In molti sapranno che esistono in natura cibi afrodisiaci come le ostriche o il tartufo. Tuttavia questi alimenti non sono alla portata di tutti e, diremo di più, non sono nemmeno indispensabili per fare bella figura.

Antipasti

Quello che serve sarà innanzitutto cercare preparazioni che non ci complichino troppo la vita. A tal proposito le tartare di terra o di mare o i crudi di pesce sono un’ottima soluzione.

Per la carne consigliamo tagli come la noce o lo scamone da tagliare a coltello e condire con olio e sale. Guarniremo, poi, con scaglie di parmigiano e frutti rossi, altro cibo afrodisiaco ma a buon mercato. Gli stessi frutti rossi possono essere usati anche insieme ad un crudo di gamberi o di salmone. Infine i frutti rossi aciduli come il ribes stanno benissimo con il pesce spada che possiamo utilizzare per degli involtini insieme a del formaggio spalmabile.

Cosa cucinare con carne o pesce a San Valentino per una cena semplice ma di grande effetto

Anche sui primi piatti abbiamo l’imbarazzo della scelta, la più semplice delle quali è questa pasta che sbalordisce senza sporcare nemmeno una padella. Inoltre, sembrerà paradossale, ma aglio e peperoncino sono tra gli alimenti che accenderebbero maggiormente la passione. Dunque perché non approfittarne e rivoluzionare la pasta aglio, olio e peperoncino con una grattugiata di bottarga come spiegavamo in questa precedente ricetta? Inoltre possiamo orientarci anche sulle vellutate, ad esempio quelle di ceci, che stanno bene sia con carne che con il pesce. Dopo aver cotto i ceci insieme a dell’olio, dello scalogno e del brodo frulliamoli e aggiungiamo sale, pepe e semi di finocchio. Una preparazione deliziosa sia con gamberi che del guanciale o pancetta.

Secondi e dolci

Per i secondi possiamo tornare sui frutti rossi, magari facendone una salsa da accompagnare a un filetto. Dopo aver cotto pochi minuti il filetto su entrambi i lati togliamolo dalla padella e sfumiamo con vino rosso, un cucchiaio di zucchero e more e mirtilli. In pochi minuti otterremo una salsa con cui glasseremo la carne. Per il pesce possiamo preparare una semplice orata al forno all’interno della quale metteremo del rosmarino e dello zenzero da cuocere in forno a 180° per 20 minuti.

Per il dolce, infine, suggeriamo del gelato fiordilatte da accompagnare con frutto della passione e abbondanti scaglie di cacao amaro.