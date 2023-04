Cosa cucinare come primo piatto a Pasqua: ecco la pasta pronta in 20 minuti più amata da Luisa Ranieri

Tanti ospiti e poche idee sul menù di Pasqua? Fai come Luisa Ranieri e porta in tavola un primo piatto veloce e gustoso. Addio alla solita pasta al forno e stupisci tutti così!

Dopo la sua collaborazione con pasta Garofalo, la bella attrice partenopea non può rinunciare ad un buon piatto di pasta. Ma anche se la pasta al ragù è sempre una delizia, perché non provare qualche ricetta sfiziosa? È vero che il menù della tradizione prevede altre portate, ma visto che siamo ad aprile usiamo prodotti di stagione. Quali? Ovviamente gli asparagi!

Buona e di stagione, ecco la ricetta della bella Luisa

Per stupire ospiti e familiari quest’anno portiamo in tavola la pasta con gli

asparagi e il guanciale croccante. Per questo piatto si possono usare diversi formati di pasta, ma per un risultato top meglio scegliere gli spaghettoni. Classici, sì, ma più golosi degli spaghetti sottili grazie alla grana più spessa che farà amalgamare meglio gli asparagi.

Per 5 persone serviranno:

400 g di spaghettoni;

500 g di asparagi;

1 cipolla rossa o 1 scalogno;

brodo vegetale;

200 g di guanciale;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Il procedimento è davvero semplice, ma questo piatto ti farà fare un figurone. Il segreto di questa pasta è utilizzare la parte del gambo duro degli spinaci nel brodo. Si può usare anche un dado già pronto, magari fatto in casa e surgelato per velocizzare la preparazione. Ma il sapore sarà davvero incredibile, garantito. Fai cuocere gli spinaci e poi frullali per farli diventare una crema, lasciando qualche pezzettino intatto. Impiatta e poi finisci con il guanciale croccante saltato in padella, una vera delizia pronta in 20 minuti.

Cosa cucinare come primo piatto a Pasqua invece della solita pasta al forno

Non ami gli asparagi ma vuoi qualche idea diversa? Allora potresti preparare una pasta con tonno, pomodorini secchi e olive taggiasche. Oppure, una rivisitazione della cacio e pepe aggiungendo i peperoni cruschi. Questo ingrediente croccantissimo di origine lucana dà quel tocco in più ad un piatto semplice ed economico. Gli ospiti apprezzeranno e tu porterai in tavola un piatto veloce che ti farà sembrare uno chef stellato. Insomma, ecco qualche idea diversa su cosa cucinare come primo piatto a Pasqua che stupirà tutti. Quest’anno segui i consigli di Luisa Ranieri e vedrai che tutti gli ospiti rimarranno a bocca aperta.