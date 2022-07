In queste caldissime giornate estive non abbiamo proprio voglia di metterci ai fornelli. Ecco allora che prepariamo sempre le solite insalate. Alla lunga, che noia! Scopriamo un’alternativa fresca, leggera, gustosa e pratica da portare in spiaggia.

I consigli per l’alimentazione contro il caldo in estate

Quando fa caldo è normale sentirsi più stanchi e spossati. Ma con i giusti cibi possiamo ritrovare un po’ di energia. In particolare, gli esperti consigliano di fare il pieno di frutta e verdura: così possiamo reintegrare le vitamine e i sali minerali che perdiamo con la sudorazione. Come proteine è meglio preferire il pesce di stagione, la carne bianca e i legumi. Sarebbero invece da evitare, o fortemente ridurre, i cibi pesanti, la carne rossa, i grassi saturi, il fritto. È sicuramente meglio, infatti, preparare piatti leggeri, che favoriscono la digestione e ci fanno sentire meno accaldati. Ma che fare se ci vengono in mente sempre le solite insalatone?

Un ottimo modo per seguire i consigli sull’alimentazione contro il caldo è preparare gli involtini di fogli di riso. Questo piatto, tipico della cucina vietnamita, è infatti ricchissimo di verdure. In più, per prepararlo non c’è nemmeno bisogno di accendere i fornelli. Dobbiamo però comprare i fogli di riso, che si trovano nei supermercati più forniti oppure negli alimentari specializzati in prodotti per la cucina asiatica. Ecco tutti gli ingredienti:

mezzo peperone;

una carota;

mezzo cetriolo;

3 cipollotti;

una manciata di spinaci freschi;

un barattolo di ceci in scatola;

una manciata di semi di sesamo;

10 fogli di riso per involtini.

Vediamo ora come si preparano gli involtini.

Cosa cucinare a pranzo se fa caldo per un pasto leggero anche in spiaggia

Il procedimento per preparare gli involtini è semplice e non prevede cottura:

tagliare a julienne il peperone, la carota e il cetriolo; ricavare striscioline sottili dalle foglie di spinacio e dai cipollotti; scolare i ceci; versare dell’acqua calda in una ciotola; immergere un foglio di riso nell’acqua calda e lasciarlo ammorbidire per il tempo indicato sulla confezione; scuotere leggermente il foglio di riso per involtini in modo da eliminare l’acqua in eccesso; stendere il foglio di riso su una superficie piana e cospargere con i semi di sesamo; aggiungere un po’ di tutte le verdure al centro del foglio di riso; arrotolare per formare un involtino e piegare il foglio in eccesso per chiudere le estremità; riporre in frigorifero.

Gli involtini vanno serviti con una salsa, come quella di soia o arachidi. La ricetta proposta è semplicissima e fornisce legumi e ortaggi. Ma, se vogliamo rendere gli involtini più sostanziosi, possiamo aggiungere altri ingredienti, come:

vermicelli di riso;

pollo;

gamberi;

avocado;

tofu;

quinoa.

Insomma, gli involtini sono personalizzabili a piacimento. Il bello è che sono anche comodissimi da portare in spiaggia, visto che tutti gli ingredienti sono racchiusi nel foglio di riso. Ecco cosa cucinare a pranzo se fa caldo! Non scordiamoci però di accompagnare gli involtini con una fresca limonata che aiuta la memoria.

