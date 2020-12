Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dal primo al secondo piatto, e fino ad arrivare al dolce, cosa cucinare a pranzo per il giorno di Natale? E questo perché da un lato bisogna portare in tavola piatti sfiziosi e gustosi, ma dall’altro spesso fino all’ultimo c’è molta indecisione. Ecco allora tante idee di ricette per preparare il pranzo del 25 dicembre. Dalla pasta condita semplice a quella più elaborata, fino ad arrivare a torte da leccarsi i baffi.

Ecco cosa cucinare a pranzo per il giorno di Natale, dal primo piatto al dolce

Nel dettaglio, per il primo c’è da fare una scelta di base, ovverosia quella del piatto caldo in brodo, oppure optare per una pasta con il condimento a base di pesce. Per esempio, nel primo caso sono ottimi i cappelletti in brodo vegetale, oppure optare per gli spaghetti alle vongole o per la pasta al salmone. Oppure ancora preparare e cucinare una pasta al forno perfetta così come viene spiegato in questo articolo.

Passando ai secondi piatti, se il primo è a base di pesce, allora si può in questo caso puntare sulla carne. Per esempio, l’arrosto di vitello al forno, con il contorno di patate, che sicuramente metterà tutti d’accordo a tavola. Se invece come primo piatto è stata scelta la pasta al forno, allora si può optare per un secondo piatto più leggero, ma anche più delicato e decisamente più raffinato come l branzino al forno.

Passando infine al dolce, a Natale è giusto dare sempre libero sfogo alla propria creatività anche con delle ricette veloci. Per esempio, basterà un panettone o un pandoro per servirlo a fette, a spiedini ed anche a budino dopo aver preparato una gustosa crema. Oppure preparare delle torte squisite con ingredienti freschi di stagione. Per esempio, una bella torta ricotta e mele con le gocce di cioccolato. Oppure una crostata ripiena alla crema con le pere e noci. Di sicuro non resterà nemmeno una fetta.