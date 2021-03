Il mondo di internet è come un mercato a cielo aperto. Si può trovare tutto quello che ci serve. Diversi siti poi offrono la possibilità di mettere in vendita oggetti usati che non vogliamo più. Magari perché non rispondono più ai nostri gusti, oppure vogliamo recuperare qualche soldo. Negli ultimi anni sono nate diverse piattaforme che permettono ai privati di vendere oggetti usati. Di sicuro la più conosciuta e tra le prime nel suo genere è eBay. Però bisogna stare sempre attenti alle fregature. Soprattutto quando si acquistano prodotti tecnologici.

In generale se un prezzo è troppo bello per essere vero, può esserci qualcosa che non va

Questa regola va tenuta in mente per ogni oggetto che si vuole acquistare. Quando i prezzi sono eccessivamente bassi possono esserci dei difetti. Se questi sono elencati nelle descrizioni, nessun problema. Il venditore è onesto e informa il potenziale acquirente. Altre volte, però, nella descrizione c’è poco. Quindi è sempre meglio fare qualche domanda in più. Così si è sicuri di non prendere nessuna fregatura.

Cosa controllare sempre quando si compra un iPhone usato per evitare fregature

Per quanto riguarda gli iPhone ci sono un paio di cose da sapere. Prima di tutto, non stiamo parlando di prodotti ricondizionati. Quando si vende un oggetto ricondizionato si devono per forza indicare tutti i problemi. Per questo motivo i prodotti tecnologici vengono etichettati con delle lettere. Vengono riparati da centri specializzati e sottoposti a test specifici e valutati. Un prodotto classificato “A” sarà come nuovo. E via via a scendere, presenterà altri difetti.

Ma quando si acquista un prodotto usato non c’è alcuna garanzia. Solo l’onestà del venditore. Quindi prima di tutto bisogna scegliere annunci con foto. In cui è possibile vedere se ci sono graffi o ammaccature sulla scocca. Se il vetro è integro o presenta difetti. Dopodiché bisogna controllare se la confezione originale è presente. E se caricabatteria e cuffie sono compresi e se sono originali. Si può anche optare per prodotti usati che non le comprendono, ma è importante saperlo prima.

Ma la cosa più importante da chiedere, è lo stato della batteria

Infatti gli iPhone tengono traccia delle prestazioni delle batterie. E l’usura della batteria è quello che determina il perfetto funzionamento del telefono. Sotto una certa percentuale è la stessa Apple che consiglia di sostituire la batteria. Spesso negli annunci di vendita da privati lo stato della batteria non è indicato. O semmai è solo scritto in descrizione. Quindi è importantissimo contattare il venditore e farsi inviare una foto che provi lo stato della batteria. Altrimenti si può beccare una fregatura. Perché sostituire la batteria dell’iPhone costa dai 55 euro ai 69 euro, fuori garanzia. Prezzi che lievitano di circa 12 euro con la spedizione.

Ecco quindi cosa controllare sempre quando si compra un iPhone usato per evitare fregature. Fare tutte le domande che servono è importante. Solo così si può essere certi di comprare un prodotto ancora funzionante e dal prezzo conveniente.

