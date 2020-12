Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Natale si avvicina e capita di ricordarsi di comprare i regali all’ultimo momento. Tutti quanti i negozi, o quasi tutti, stanno chiudendo e non si ha neanche il tempo di capire che cosa comprare e per chi. Ecco perché, in questo articolo, cercheremo di capire cosa comprare se si fa un regalo di Natale all’ultimo momento.

Cosa comprare per Natale per lui

Natale è arrivato e non si sa cosa comprare per Natale per un amico o un parente stretto. Cosa fare? Per fare un regalo che possa essere sempre e comunque apprezzato è meglio rimanere sul classico.

Per un uomo vi sono principalmente due scelte che vanno sempre bene, ed appartengono al ramo gastronomico e a quello del vestiario. Il primo è legato alla scelta di un vino o di un alcolico analogo da poter bere durante la serata di Natale.

La scelta dovrebbe ricadere su un alcolico dolce, fruibile anche da chi solitamente non ama farsi “un bicchierino”. Se si sceglie il vino è meglio, quindi, puntare su una bevanda liquorosa e dolce, capace di accompagnarsi bene ai dolci natalizi.

Nel caso, invece, si scelga un liquore, meglio puntare sui grandi classici della tradizione italiana, con una particolare attenzione alle creme.

Nel caso di acquisti nel settore del vestiario, un bel portafoglio è sempre una scelta tanto bella quanto apprezzata.

Cosa comprare per lei

Nel settore femminile le cose potrebbero essere più difficili. Anche in questo caso la risposta è sempre la stessa, più si rimane sul classico, meglio è.

Benvenuti, quindi, piccoli gioielli, che siano anelli o orecchini. Meglio ancora se si riesce a trovare dei trattamenti di bellezza o, magari, dei buoni per passare una giornata serena alle terme, possibilmente in due.

Tutti questi sono sicuramente dei doni natalizi che sapranno far fare un figurone anche quando comprati all’ultimo momento.

Detto questo, abbiamo spiegato cosa comprare se si fa un regalo di Natale all’ultimo momento.