Cosa comprare in questi mercati asfittici?

Niente da fare sugli indici europei. Piazza Affari vira in rosso in una giornata che rimane asfittica sotto tutti i punti di vista. Tanto che a pochi minuti dal suono della campanella finale sul Ftse Mib si vede un -0,08%. La conferma di un andamento ondivago ed eternamente indeciso tra dati macro che, soprattutto in Usa, fanno ben sperare. Covid permettendo, ovviamente.

Cosa sta succedendo sui mercati?

Non va meglio nel resto d’Europa dove Parigi non va oltre uno 0,06% in territorio positivo. Eccezione tra le Borse visto che il Dax arriva a -0,3% e il Ftse 100 a -0,06%. Cosa sta succedendo sui mercati? Difficile trovare delle motivazioni radicali al di là delle tante incertezze che si delineano all’orizzonte. Oltre l’ormai celeberrimo Covid e il possibile ritorno di un lockdown su larga scala negli Usa restano ancora le questioni politiche sul piatto. La prima è il crollo della popolarità di Trump (c’è chi parla addirittura di una sua rinuncia alla Casa Bianca). Per l’Europa, invece, l’assenza di un accordo sulle politiche di sostegno all’economia (e le trattative sembrano doversi protrarre oltre settembre). Una conferma? L’oro, ai massimi da oltre 90 mesi ovvero da poco meno di 7 anni e mezzo. La quotazione a cavallo dei 1.800 dollari per oncia, infatti, non si vedeva dall’ottobre del 2012.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

In questo quadro di timori diffusi quanto sottaciuti ci sono azioni da comprare a Piazza Affari? A quanto pare sono pochi ma abbastanza per confermare la risposta affermativa da parte degli analisti di Banca Imi. In questo caso il buy è su Juventus (target di 1,37). Buy anche per Unieuro (target price di 10 euro) da parte, però, di Kepler Cheuvreux.

Le azioni da comprare a Wall Street

Wall Street apre più ottimista, se non altro sempre per via del coronavirus e del numero dei possibili vaccini che è in aumento. Ma quella di oggi non è certo una seduta che fa correre agli acquisti. Basti guardare all’S&P 500 che alle 17.35 (ora italiana) segna uno scarno 0,15% mentre il Nasdaq sale a 0,4%. In calo, invece, il Dow a -0,2%. Tra le azioni da comprare a Wall Street è da citare la conferma del rating overweight di Morgan Stanley su AT&T Inc. (NYSE: T) che però ha abbassato il target a $ 36 da $ 38.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi sono da segnalare quelli riguardanti i vari PMI di giugno. Quello manifatturiero cinese sale a 51,2 punti contro i 50,5 previsti. In Giappone si vedono, sempre sul manifatturiero i 40,1 contro i 37,8. Schizzate le vendite al dettaglio in Germania del 13,9% contro il 3,9% previsto. In Usa gli occupati ADP sono 2,37 milioni mentre il PMI, sempre manifatturiero e sempre di giugno, sfiora i 50 punti fermandosi 49,8 punti contro i 49,6 previsti.