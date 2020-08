Esplode al rialzo Piazza Affari e continua a mostrare i muscoli. La chiusura giornaliera superiore ai 19.520 ha portato ad un’esplosione dei prezzi. Ora la nostra attenzione è indirizzata alla tenuta dei supporti oppure alla rottura della resistenza settimanale come indicato in articoli precedenti. Il supporto da monitorare in questo momento è area 19.350. Una chiusura giornaliera inferiore al seguente livello farà partire forti vendite.

In questo articolo vogliamo rispondere alla seguente domanda: cosa comprare in Borsa che potrebbe salire che del 50% nel breve termine? Per molti questo potrebbe sembrare un sogno o un’ elucubrazione mentale ma in realtà attraverso rigorosi studi delle serie storiche e calcoli di probabilità e statistici si possono definire punti di acquisto e vendita con elevata affidabilità.

Quale titolo stiamo monitorando e perchè? Quali opportunità si possono profilare per alcune società quotate a Piazza Affari?

Stiamo osservando con grande attenzione un titolo azionario che scende da anni, tanti anni e forse troppi. Ci riferiamo a Telecom Italia (MIL:TIT) che in questo momento quota a 0,3855 +3,96%. Il titolo nell’anno 2000 ha segnato il massimo a 5,5283 e da quel livello è iniziata una forte carambola ribassista fino ai livelli attuali. Nel corso del 2020 è stato segnato il minimo a 0,2786 ed il massimo a 0,5524. potrebbe il livello di 0,2786 essere il minimo poliennale di ripartenza? Ai livelli attuali il titolo ci sembra francamente penalizzato sia per il core business attuale che per le potenzialità delle telecomunicazioni nel prossimo futuro.

Cosa comprare in Borsa che potrebbe salire che del 50% nel breve termine? Telecom Italia potrebbe essere una valida possibilità.

Quali sono i parametri che riteniamo interessanti?

Il rapporto PE (8,7x) è inferiore al mercato italiano (15,8x). Inoltre il consenso degli analisti stima un fair value in area 0,52 con una sottovalutazione rispetto alle quotazioni attuali di circa il 36%.

Quale strategia di investimento attuare?

Comprare a mercato con stop loss a 0,35 e mantenere per il lungo termine