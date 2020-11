Tutti gli anni alla fine di novembre si assiste al Black Friday, tradizione con la quale negozi di e-commerce, ma non solo, danno vita a delle incredibili promozioni commerciali.

In seguito all’imperversare della pandemia che ha fortemente danneggiato l’economia di diversi Paesi alcuni governi hanno cercato di contrapporsi a questo evento.

È stata sottolineata, al contrario, l’importanza di supportare i piccoli e medi negozi di quartiere.

Ma, in ogni caso, si ritiene che gli interessi dietro a questo evento siano troppo importanti per essere fermati.

I consumatori troveranno allettanti gli sconti proposti che permetteranno di risparmiare molto.

Questo soprattutto in un periodo in cui il risparmio è una delle maggiori fonti di preoccupazione per tutti.

Per alcuni, oltretutto, il Black Friday sarà la scusa ideale per dare il via agli acquisti natalizi.

Ma quindi cosa comprare durante il Black Friday?

Il consiglio è quello di soffermarsi attentamente a pensare di cosa si ha reale necessità.

Non bisogna incappare nell’errore di acquistare qualsiasi oggetto attirati soltanto dagli sconti allettanti.

Elettrodomestici

Se la lavatrice o la lavastoviglie fanno i capricci niente è più indicato dell’utilizzare gli sconti proposti durante il Black Friday per acquistarne un degno sostituto.

Oltre a ciò vale la pena fare attenzione ai televisori.

Con un po’ di fortuna si potrebbe portare a casa una smart tv di ultima generazione a un prezzo irrisorio.

Tra gli elettrodomestici più desiderati ai primi posti si posiziona, certamente, l’ormai famosa scopa elettrica firmata Dyson, un vero must have per gli amanti della pulizia.

Abbigliamento, accessori e calzature

Oltre ai super gettonati elettrodomestici è certo che la scelta del grande pubblico cadrà anche su abbigliamento, calzature e borse.

La possibilità di togliersi qualche sfizio da tempo desiderato, durante il Black Friday, farà bene sia all’anima che al portafoglio.

Prodotti alimentari

Incredibilmente, a differenza degli anni passati, gli esperti sostengono che potrebbe esserci un boom di acquisti di cibo online e scontato.

La tendenza ad acquistare beni di prima necessità online si è consolidata durante questa pandemia in cui non era possibile uscire di casa.

Vedremo se si confermerà anche durante il Black Friday.

Abbiamo visto cosa comprare durante il Black Friday.

I consigli per gli acquisti non possono, però, prescindere dalla raccomandazione di prediligere, se possibile, i negozi fisici rispetto ai grandi colossi dell’ e-commerce.

Questo collegato al fatto che i negozi hanno cercato di venire incontro alle esigenze dei clienti, dando vita a iniziative di prenotazioni e consegne a domicilio.