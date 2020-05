Chi opera sui mercati spesso non si chiede cosa comprano i grandi investitori.

Una delle regole base per guadagnare con le azioni

Investire in borsa è un’operazione che richiede grande impegno. Oltre le proprie capacità personali e la grande conoscenza delle dinamiche di mercato potrebbe essere utile sapere cosa comprano i grandi investitori. Infatti sono loro che, solitamente, decidono il bello e il cattivo tempo. Anche per questo motivo una delle regole base per guadagnare con le azioni è quello di non mettersi mai contro il trend. A meno che, ovviamente, non si abbia un alto livello di rischio. Oppure non si sia Warren Buffett o Jeff Bezos. In altre parole, se non si può reggere l’urto di una possibile perdita molto consistente. Per tutti noi comuni mortali invece, il consiglio è sempre lo stesso: meglio non andare contro trend.

Cosa comprano i grandi investitori

A maggior ragione in ambiti così particolari. Attualmente il mercato resta tendenzialmente ribassista, ma le prospettive di un vaccino che si stanno concretizzando potrebbero far cambiare da un momento all’altro idea a molti grandi investitori. Questo significa che, bisogna stare comunque con le antenne drizzate, ma posizionarsi contemporaneamente con una strategia difensiva. Difficile? Forse, perciò può essere interessante sapere quello che fanno gli altri e cioè cosa comprano i grandi investitori.

Un titolo adatto alla pandemia

Brue R. Berkowitz, ad esempio, gestore di fondi azionari e fondatore di Fairholme Capital Management, ha puntato la sua attenzione su Barney. Kraft Heinz (NASDAQ: KHC). La scelta è caduta su quello che è a tutti gli effetti un titolo adatto alla pandemia. Durante gli approvvigionamenti forzati di cibo, le azioni di Kraft Heinz hanno registrato un balzo delle vendite, soprattutto per via del fatto che gran parte della sua produzione è ancora incentrata su alimentari a lunga conservazione. Numeri alla mano la crescita delle vendite rettificate è aumentata del 6% su base annua nell’ultimo trimestre.

Un interessante dividendo

Il tutto mentre il titolo risentiva, sul fronte delle quotazioni, del calo visto sui mercati. Per questo Berkowitz ha deciso di acquistare 444.500 azioni per conto di Fairholme. Azioni che, tra l’altro, pagano anche un interessante dividendo del 5,2%. Dividendo che, teoricamente, non sembra essere sostenibile o per lo meno immune da problemi. Infatti il passato è stato contrassegnato da alcuni tagli sulla cedola. Per la precisione negli ultimi 2 anni. Inoltre non bisogna dimenticare il debito di $ 32,8 miliardi a fronte di solo $ 5,4 miliardi in contanti alla fine di marzo.