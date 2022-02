Marzo è il mese in cui la natura si risveglia e i lavori da fare in casa, su balconi e terrazzi non mancano mai. Chi ha orti e giardini ha sempre molto lavoro da fare, ma non tutti hanno la fortuna di possedere un’area verde.

Molti di noi infatti devono accontentarsi di balconi e terrazzi per godere del sole dalla comodità di casa. I balconi sono spazi che alcuni sfruttano poco, altri invece riescono ad ottimizzarli e utilizzarli in modo intelligente.

Ci sono diversi modi per farlo, come ad esempio usare tavoli e sedie per godersi un po’ di relax all’aria aperta. Tuttavia, chi ama le piante può provare a coltivare sui balconi qualcosa in vaso.

Curare e vedere crescere i propri ortaggi può darci molta soddisfazione e farci risparmiare sul costo sempre crescente di frutta e verdura.

Poche condizioni necessarie

Alcune colture si prestano molto bene ad essere coltivate in vaso proprio in questo periodo e senza chiederci troppo impegno.

Però, per garantirci un buon raccolto, non importa avere molto spazio, ma che non manchino almeno 4 ore di esposizione alla luce solare. In caso contrario, gli ortaggi potrebbero svilupparsi poco e lentamente. Scegliamo il tramonto come momento per l’innaffiatura e cerchiamo di fornire acqua con moderazione per evitare dannosi ristagni.

Cosa coltivare in vaso a marzo sul balcone per risparmiare soldi con un piccolo orto ricco di verdure sane e rigogliose

Questo è il momento giusto per coltivare erbe aromatiche. La salvia è una pianta che richiede poche cure. Consigliamo di scegliere una zona del balcone ben soleggiata ma al riparo dai venti. Siccome teme i ristagni, evitiamo di bagnarla troppo e scegliamo, per scongiurarli, un terreno calcareo e sabbioso.

Un’altra pianta che consigliamo di coltivare in vaso nel balcone è la rucola. Non richiede vasi ampi e profondi, ma soltanto una buona esposizione. Infine, quando la annaffiamo non bagniamo le foglie ma solo il terriccio.

Pomodori

I pomodori crescono bene se lo spazio in cui stanno riceve molto sole ed è ben arieggiato. Serviranno vasi profondi e larghi almeno 30 centimetri. Inoltre, se usiamo un terreno fertile e ricco di azoto, ci regaleranno frutti grandi e succosi.

Necessitano di acqua 2 volte al giorno, ma mai quando sono sotto il sole. Infine, inseriamo in profondità nel terreno delle bacchette di legno, in modo tale da sfruttare l’altezza e permettere al pomodoro di crescere bene.

Zucchine

Cosa coltivare in vaso a marzo sul balcone? Le zucchine, in particolare le varietà tonda e gold rush, crescono rapidamente e possono darci frutti già dopo un paio di mesi.

Per coltivarle ci servirà un vaso della profondità di almeno 20 centimetri. Scegliamo un terreno ricco di materia organica e sul fondo mettiamo della ghiaia o dell’argilla espansa per migliorare il drenaggio. Annaffiamole ogni giorno, ma senza esagerare con la quantità.

Fragole

Se forniamo un buon drenaggio con argilla espansa ed un vaso ampio e profondo, avremo fragole colorate e succose. Cerchiamo di annaffiare la pianta al mattino, per consentire un’evaporazione adeguata e un mantenimento della giusta umidità.

