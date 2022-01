Febbraio è un mese molto importante per l’orto e il giardino di casa. Amanti ed esperti di pollice verde sanno bene quanto sia basilare dedicarsi a questa attività nei prossimi giorni. Prendendo anche in considerazione il fatto che l’Italia è sempre più divisa in due. Al Nord siamo ancora sotto lo zero di notte, con gelate che si sciolgono più o meno all’ora di pranzo. Al Sud, invece, soprattutto nelle isole, assistiamo a un anticipo di primavera. Ecco, allora che le regole principali valgono sì per tutti, ma con le dovute modifiche climatiche. Febbraio è il momento opportuno per piantare ad esempio il prezzemolo e la lattuga. Ma approfittiamo dei consigli degli Esperti della Redazione in questo articolo.

La famosa “ortoterapia”

Qualche anno fa, in linea con le città del Nord Europa, si sviluppò anche da noi la politica dei cosiddetti “orti comunali”. Dei fazzoletti di terreno, da affidare ai pensionati senza giardino, per dedicarsi alla “ortoterapia”. Secondo la scienza, infatti, prendersi cura dell’orto e del giardino, avrebbe grandi risultati a livello psicofisico. Senza considerare, la possibilità di coltivare e poi portare in tavola, frutta e verdura a chilometri zero. Con la freschezza della stagionalità. E, proprio per avere degli alimenti tipici del periodo, senza attendere la primavera, dedichiamoci già in questi giorni a piantare:

carote;

zucchine;

cipolle;

barbabietole.

Per non dimenticare 2 erbe aromatiche quasi indispensabili in cucina come il basilico e il prezzemolo.

Cosa coltivare con successo a febbraio nell’orto e nel giardino seguendo i consigli degli esperti e della natura

La prima cosa da fare, dopo aver seminato, è coprire la terra con un telo di plastica trasparente, magari leggermente bucherellato, che fornisca la giusta temperatura. Se, non abbiamo l’orto e, le nostre coltivazioni sono ristrette al balcone, questo è il momento giusto per smuovere la terra e iniziare a concimare. Anche in spazi ristretti, come quelli di un balcone, febbraio potrebbe essere il momento giusto per seminare anche l’aglio, il sedano e i pomodori. Tre alimenti super salutari, in cima alla lista di cosa coltivare con successo a febbraio nell’orto.

Prima dell’arrivo della bella stagione, non dimentichiamoci nemmeno un’altra azione molto importante. Il nostro terreno, sia dell’orto che del terrazzo, ha infatti bisogno adesso di: potassio e fosforo.

Proprio come noi umani. Unitamente al tradizionale compost naturale, magari usano i fondi di caffè. I gusci delle uova e il brodo vegetale non salato. E, proprio con uno dei prodotti della nostra terra, potremmo poi preparare la minestra benessere dell’articolo di approfondimento.

