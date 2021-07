Anche se non abbiamo l’abitudine di mangiare le unghie può capitare di ritrovarsi mille pellicine sulle dita. E il primo istinto è sicuramente quello di tirarle via con i denti, senza usare le forbicine. Ma è una cosa assolutamente da evitare non solo perché dolorosa ma anche perché potremmo beccarci una piccola infezione.

Cosa sono le pellicine

Le pellicine sono un piccolo lembo di pelle ispessita. Si formano soprattutto all’attaccatura dell’unghia dove si trovano le cuticole.

Possono formarsi quando fa più freddo e la pelle è più secca. Ma anche ogni volta che facciamo la manicure o che per sbaglio ci facciamo un piccolo taglietto. O quando stiamo troppo tempo in acqua e la pelle è più morbida e si può lesionare più facilmente.

Non c’è niente di più fastidioso ed è quasi impossibile resistere alla tentazione di tirarle via. Ma ricordiamoci sempre che la pelle è una barriera che ci scherma da eventuali infezioni o virus.

Cosa ci consigliano le nonne per rimediare a questo fastidiosissimo problema molto comune

Il problema più comune che si può presentare se tiriamo via queste pellicine è una piccola infezione.

Noteremo subito che la pelle sottostante diventa rossa e un po’ rigonfia. Nei casi peggiori potrebbe anche infettarsi e rilasciare pus.

Questo capita spesso a chi soffre di onicofagia. Che tra l’altro è uno dei tic nervosi più diffusi fra gli italiani.

Nei casi più gravi è assolutamente necessario rivolgersi al proprio medico. Se invece si tratta solo di un po’ di gonfiore ecco cosa ci consigliano le nonne per rimediare a questo fastidiosissimo problema molto comune.

Prendiamo un tegamino con dell’acqua e sale. La facciamo riscaldare e ci imbeviamo una garza. Con questa facciamo degli impacchi sulla zona dolorante.

Quest’acqua salata procurerà un leggero bruciore ma ci aiuterà a cicatrizzare prima la ferita. Dopodiché dovremo disinfettare per bene la zona.

Usiamo dell’acqua ossigenata per fare dei lavaggi. E ripetiamo per un paio di giorni questo procedimento. In poco tempo il dolore sarà sparito e la ferita cicatrizzata.