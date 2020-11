Insieme alla verdura, il consumo di frutta è consigliato dai nutrizionisti nell’ambito di una dieta equilibrata. Una dieta che garantisca l’assunzione non solo di vitamine, ma pure di sali minerali e di preziose sostanze antiossidanti. Ma per quel che riguarda la frutta ci sono forse dei frutti da preferire rispetto ad altri? Per esempio, cosa c’è di vero nel dire che non bisogna mangiare le arance di sera? Al riguardo non ci sono rilevanze scientifiche sul fatto che le arance a cena non debbano essere mangiate.

Cosa c’è di vero nel dire che non bisogna mangiare le arance di sera?

Ma ci sono in merito alcune precisazioni da fare. In particolare, aggiungere la frutta a cena dopo un pasto già abbondante può rallentare la digestione specie se si va subito a dormire. E questo vale, per esempio, se si mangiano 3 arance oppure 3 mele dopo magari una cena più che abbondante avendo mangiato il primo e pure il secondo. Inoltre, sebbene le arance siano dei frutti salutari ricchi peraltro di vitamina C, in realtà a cena e non solo, possono creare problemi per chi già soffre di reflusso gastroesofageo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

E questo vale pure per altri agrumi come il pompelmo, il mandarino ed il limone. E per altri frutti come i mirtilli e l’ananas. Quella che non bisogna mangiare le arance di sera, quindi, può essere derubricata come una leggenda metropolitana, ma in ogni caso a vincere a tavola deve essere sempre il buon senso ed il contegno sotto tutti i punti di vista.

Considerando che un’arancia ha circa 50 calorie ogni 100 grammi, se si fa la cena con un’insalatona con 4 arance è chiaro che non ci sono problemi. Mentre le arance dopo una cena già abbondante possono appesantire, ma non sarà di certo colpa dei frutti. In tal caso meglio rinunciare alle arance la sera e sfruttarle al mattino. Per una bella spremuta a colazione oppure con un bel frullato, abbinando per esempio l’arancia alla mela.