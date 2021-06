L’estate è il tempo di vacanze e viaggi anche per gli amici animali. Eppure non sempre è facile condividere con loro queste belle esperienze. Gli animali, si sa, sono più delicati dell’uomo e particolarmente sensibili ai cambiamenti. Soprattutto quando si viaggia in auto.

Come si fa allora a permettere anche a loro di godersi un po’di mare o di montagna? Cosa c’è di vero e di falso nei miti e negli accorgimenti per far viaggiare sicuri gli amici a quattro zampe? Nell’articolo di oggi gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa proveranno a esplorare alcune consuetudini tipiche e capire se sono valide oppure no.

Il trasporto in auto

Il Codice della Strada prevede regole precise: vero. Il trasporto di animali in auto è regolato dall’articolo 169, comma 6 del Codice della Strada. Ha l’obiettivo di garantire sicurezza all’interno del veicolo in modo che durante il viaggio l’animale domestico non possa impedire le manovre del guidatore, creando distrazioni e possibili situazioni pericolose.

Il trasportino può restare aperto: falso. È un accessorio adatto agli animali di piccola e media taglia e deve rimanere chiuso per evitare che l’amico a quattro zampe possa uscire e vagare nell’abitacolo. Questo proprio in forze dell’articolo 169 di cui sopra. Inoltre, la gabbia deve essere riposta nel bagagliaio se troppo grande o comunque su una superficie piana, non sul sedile. Tutto questo a protezione sia degli umani che degli animali.

Cosa c’è di vero e di falso nei miti e negli accorgimenti per far viaggiare sicuri gli amici a quattro zampe. Abituarli ai viaggi

Si possono usare reti divisorie: vero. Sono in genere suggerite per cani di grossa taglia, ma devono essere rigide, fisse e agganciate tra la parte posteriore del veicolo e il bagagliaio per creare una barriera. Questo è un modo che serve a tenere al sicuro il guidatore e l’animale stesso. Allo stesso modo ci sono apposite cinture di sicurezza con pettorina, tutte per loro.

Bisogna abituarli subito ai viaggi lunghi: falso. Meglio abituare i cuccioli al viaggio gradualmente. Per questo motivo, in previsione di lunghi tratti in auto, meglio far provare loro l’esperienza tutti i giorni, per circa 10-15 minuti. Ovviamente, con l’accorgimento di tenere un po’ abbassato il finestrino per cambiare l’aria e tenere la frescura nell’abitacolo.