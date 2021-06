Molte giornate sono scandite da ritmi frenetici, dettati dai mille impegni, tra lavoro, figli e faccende domestiche. In queste occasioni vorremmo escogitare un piatto sprint, semplice, ma buono e non troppo dispendioso.

Dunque, cosa c’è di più stuzzicante e saporito di un bel piatto di spaghetti cucinato in questo modo semplice, economico e originale?

Quali spaghetti e con quali ingredienti cucinarli in modo semplice e sfizioso

Innanzitutto, stiamo parlando di un primo piatto e, nello specifico, di un formato di pasta che in genere piace a tutti: gli spaghetti.

Il segreto sta nello scegliere una buona qualità di pasta, magari fatta con farine antiche, essiccata lentamente e trafilata al bronzo.

Sarebbero fantastici anche gli spaghettoni o le linguine oppure i bucatini.

Passiamo a questo punto agli ingredienti necessari, da trovare in dispensa o da comprare velocemente al supermercato sotto casa:

a) 500 gr di spaghetti;

b) 200 gr di pomodorini;

c) 100 gr di ricotta;

d) 100 gr di olive taggiasche;

e) 1 cucchiaino di origano (anche timo e maggiorana);

f) 1/2 aglio;

g) olio evo e sale q.b.

Ecco come procedere per preparare questo piatto di spaghetti gustoso, ma facilissimo

Per capire cosa c’è di più stuzzicante e saporito di un bel piatto di spaghetti cucinato in questo modo semplice, economico e originale, offriamo un’alternativa.

Invece di preparare il sugo con i pomodorini come si fa normalmente, prepariamoli confit.

Quindi tagliamo i pomodorini in due e disponiamoli su una teglia da forno cosparsi di olio, sale, un po’ di zucchero, origano, timo e maggiorana. A fine cottura li utilizzeremo insieme alle olive e alla ricotta per condire la nostra pasta.

Nel caso in cui non avessimo tanto tempo, procediamo nel modo più normale.

Mondiamo i pomodorini e trasferiamoli in padella dopo aver fatto dorare l’aglio in tre cucchiai di olio evo. Aggiungiamo le olive, poi un bicchiere di acqua e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Aggiustiamo di sale e aggiungiamo anche il misto di origano, timo e maggiorana.

Nel frattempo cuociamo in acqua bollente salata gli spaghetti, stando attenti a scolarli ben al dente. Trasferiamoli in padella con il nostro condimento e infine mantechiamo con la ricotta.

