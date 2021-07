Può darsi che non tutti abbiano la possibilità come si faceva un tempo di farsi un mese di vacanza. Ma prendere un treno e andare per un mordi e fuggi in una bella città, questo sì. Ecco allora per gli amanti delle curiosità cosa c’è da visitare assolutamente nelle città italiane da Nord a Sud e viceversa.

Al Nord

A Torino non è possibile non visitare il Museo egizio. Il più antico al mondo e secondo solo al Museo egizio del Cairo per l’importanza dei reperti. Un primato da non sottovalutare e anzi da prendere in considerazione seriamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

A Milano vi è un piccolo pezzo d’Africa dove è possibile ammirare i fenicotteri rosa. Si tratta della Villa Invernizzi dalle cui inferriate è possibile osservare i fenicotteri che circa 30 anni fa furono portati dall’Africa in questa bella villa, dove attualmente vivono.

A Venezia da non mancare l’unica casa che ha ben tre dei suoi lati immersi nell’acqua. La si può ammirare passando su un ponticello in ferro battuto. Si trova alla biforcazione di Rio Santa Marina con Rio San Giovanni Laterano.

Al Centro

Ammirare Firenze dall’alto e in particolare la cupola del Brunelleschi è un appuntamento da non perdere. Lo si può fare gratuitamente e sorseggiando un caffè se si vuole, dalla terrazza della Rinascente del capoluogo toscano.

Difficile vedere qualcosa di particolare a Roma, visitata in lungo e in largo. Tuttavia a via Niccolò Piccolomini al Gianicolo, si può cadere nella magia di un effetto prospettico sulla Cupola di San Pietro. In pratica più si cammina verso la cupola e più questa si allontana.

Cosa c’è da visitare assolutamente nelle città italiane da Nord a Sud e viceversa

A Napoli oltre ad ammirare il paesaggio si può visitare il Palazzo dello Spagnolo proprio nel cuore del Rione Sanità. Ha un’architettura in barocco napoletano con doppie scale che sono ad ali di falco. Un palazzo molto amato dal re Carlo III di Borbone.

A Potenza non si può fare a meno di partecipare al mercato delle pulci che si tiene una volta al mese. È possibile trovare qualche vecchio oggetto delle tradizioni locali.

Palermo ci stupirà con la sua chiesa di San Giovanni dei lebbrosi. Poco nota e poco frequentata, è un perfetto stile arabo-normanno, come solo in questa parte della penisola è possibile ammirare.

Piccoli sfizi da assaggiare nelle proprie città e passare così qualche momento un po’ più vacanziero.