La parola d’ordine per le banche nel 2021 sarà: sicurezza. Non stiamo parlando di casseforti o blindature. Nemmeno di procedure antirapina. Il vero tesoro del nuovo millennio sono i dati e le casseforti diventano i sistemi informatici. I nostri dati finanziari viaggeranno sempre di più per fornirci servizi veloci ed efficienti. Dal 2018 è in vigore in tutta Europa una normativa sui servizi bancari e finanziari on line, nota come PSD2. Grazie ai contenuti di questa norma potremo ottenere un finanziamento in pochi secondi.

Il nostro estratto conto ci seguirà e con un’applicazione mobile potremo riassumere tutti i nostri dati finanziari. Ormai possiamo pagare in quasi tutti i negozi con il nostro smartphone o addirittura con l’orologio. La normativa comunitaria intende proteggere i nostri dati per evitare che qualcuno possa rubarli e usarli impropriamente. Per esempio rubando i nostri soldi. Prima di procedere, ti consigliamo un nostro approfondimento sulla normativa PSD2.

Una corazza per i nostri dati

La PSD2 ha introdotto il concetto di Strong Customer Authentication. Più semplicemente: autenticazione forte. Tutte le banche e gli istituti finanziari europei dovranno dotare i propri clienti delle più sicure misure di sicurezza informatica. A breve dovremo infatti abituarci a espressioni come autenticazione a due fattori e 3D Secure. Vediamo di cosa si tratta e cosa cambierà per il tuo conto corrente dal primo gennaio. L’autenticazione forte a due fattori prevede che i clienti accedano ai propri conti inserendo almeno due dati di natura diversa.

Questo vuol dire che i dati dovranno essere una combinazione di determinati aspetti. “Qualcosa che sei”, come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. “Qualcosa che hai” come lo smartphone o lo smartwatch e “qualcosa che sai” come un codice o una parola chiave. Per gli acquisti on line è prevista un’evoluzione del precedente protocollo. Ora sarà il sistema di pagamento sicuro ad integrare le piattaforme di e-commerce evitando pericolosi e scomodi reindirizzamenti.

Cosa cambierà per il tuo conto corrente dal primo gennaio

Gli strumenti di pagamento saranno presto interconnessi tra loro. Appena inseriremo la nostra carta in un POS, l’app della banca ci invierà una richiesta di conferma. Magari attraverso un riconoscimento biometrico. La tecnologia è pronta ma le banche italiane molto meno. Oltre due terzi degli istituti non sono ancora al passo con le novità previste e l’introduzione di questi sistemi è ormai dietro l’angolo. La conferma attraverso un SMS, ad esempio, non sarà più valida perché poco sicura.

Ma oltre il 50% degli italiani che acquistano on line confermano la loro identità proprio con il vecchio messaggio. Se non abbiamo già aderito ai nuovi sistemi di autenticazione, aspettiamoci una comunicazione della nostra banca in materia di sicurezza. La normativa entrerà completamente in vigore dal primo gennaio 2021. Abbiamo quattro mesi per adeguarci e rendere il nostro conto corrente più moderno e sicuro.