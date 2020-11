Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno analizzato più volte i risvolti del possibile matrimonio tra Unicredit e Monte dei Paschi di Siena. La situazione attuale è di stallo, anche se potrebbe semplicemente trattarsi di una fase di una trattativa molto complessa. L’intera faccenda sta però assumendo più i contorni di una telenovela che di una fusione bancaria. Da una parte, infatti, abbiamo un colosso bancario che per molti osservatori dovrà necessariamente rispondere alla scalata di Intesa Sanpaolo su UBI. Dall’altra uno degli Istituti più politicizzati e chiacchierati del Paese e che lo Stato ha più volte aiutato.

Lo stesso Governo sembra ora costretto a trovare un acquirente per la banca senese e Unicredit potrebbe avere le caratteristiche giuste. La recente nomina dell’economista ed ex-ministro Pier Carlo Padoan alla presidenza di Unicredit, per molti è un’ulteriore spinta alla fusione. Ma l’apparente disinteresse dimostrato dall’amministratore delegato di piazza Gae Aulenti sembra rimettere ora tutto in discussione.

Nessuna mossa formale

In questa delicata situazione che rientra a pieno titolo nel risiko bancario cui assistiamo da mesi, i clienti delle due banche sono spettatori interessati. Ancora né Unicredit né MPS hanno fatto la prima mossa, le cose potrebbero però cambiare velocemente con conseguenze tutte da valutare. In questo articolo vogliamo comprendere cosa cambierà per i correntisti quando finirà la telenovela Unicredit-MPS.

Le due banche presentano una notevole sovrapposizione ed è quindi facilmente prevedibile una successiva razionalizzazione delle filiali. In altre parole, molte sedi locali potrebbero sparire e i clienti dovranno rivolgersi a nuovi sportelli. Insomma, il rischio di dover cambiare referenti è molto elevato. Ma le possibili difficoltà non finiscono certo qui. Quello che potrebbe cambiare, radicalmente, sono i criteri di concessione del credito.

Cosa cambierà per i correntisti quando finirà la telenovela Unicredit-MPS

Per capire cosa cambierà per i correntisti quando finirà la telenovela Unicredit UBI, dobbiamo pensare a come le banche erogano credito. L’eventuale acquisizione di MPS da parte di Unicredit potrebbe modificare diametralmente le logiche di gestione degli affidamenti. Soprattutto per i clienti dell’Istituto senese il cambiamento potrebbe essere traumatico. Essi passerebbero infatti da logiche prettamente locali ad un approccio più globale e di mercato.

Con la conseguenza che imprese e cittadini abituati a ricevere sistematicamente concessioni e rinnovi creditizi potrebbero rimanere delusi. Cambierebbero molto anche i consigli e le raccomandazioni ricevute allo sportello sugli investimenti. Insomma, un vero e proprio stravolgimento per la clientela dell’Istituto di Rocca Salimbeni. I quali vorranno anche comprendere quanto renderanno i loro investimenti a tutela della banca senese effettuati negli ultimi tempi.