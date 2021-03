La menopausa per le donne è una vera tempesta ormonale. Cambiano i connotati del corpo e le vampate sono difficili da gestire. Tutto il corpo subisce una trasformazione a causa del cambiamento dei livelli degli ormoni. Intorno ai cinquant’anni ci si prepara a questa ulteriore rivoluzione che porta non pochi disagi.

Cos’è la menopausa e quali sono gli effetti

Menopausa significa ultima mestruazione. Corrisponde alla fine dell’età fertile per una donna. Ma in cosa consiste di preciso? Se ne conoscono i sintomi come le vampate, sbalzi d’umore o sudorazione notturna. Ma in realtà tutto questo è scatenato principalmente da un fattore. Lo stop alla produzione degli estrogeni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Questo porta non solo a cambiamenti fisici, ma anche a conseguenze di tipo medico. Infatti aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e osteoporosi. Per questo motivo è importante consultare il medico. Potrebbe essere necessaria una terapia ormonale che vada a fronteggiare il calo di estrogeni.

Cosa cambia per pelle e capelli quando si va in menopausa e come agire

Quindi avendo meno estrogeni porta a un peggioramento estetico della pelle. Questo perché calando i livelli di questo ormone si vede un peggioramento sulle fibre di collagene ed elastina. Per questo la pelle sembra più cadente e meno elastica. Ma succede anche che la nostra pelle sia meno in grado di regolare la produzione di sebo. Quindi la pelle è più sottile e si iniziano a notare di più vene e rughette. In più capelli e unghie risentono di questo calo di estrogeni. Diventa più difficile per l’organismo produrre la cheratina. Quindi si tende a perdere più capelli perché diventano secchi e deboli. E lo stesso succede alle unghie che si sfaldano più facilmente.

Come rimediare?

Giocando d’anticipo. Già dopo i quarant’anni è bene premunirsi e modificare un po’ lo stile di vita. Preparandosi agli effetti che porterà la menopausa. Prima di tutto regolarizzare l’alimentazione il più possibile. Seguendo una dieta equilibrata si può avere l’apporto di vitamine necessarie all’organismo. Magari parlando con il proprio medico si può pensare a degli integratori. Come quelli di calcio o magnesio che aiutano l’organismo. E per la pelle e unghie integrare con trattamenti al collagene e cheratina. Per sopperire alla futura mancanza.

Ecco cosa cambia per pelle e capelli quando si va in menopausa e come agire. La menopausa non va sottovalutata. È un cambiamento drastico per tutte le donne, ma non bisogna affrontarlo da sole.

Approfondimento

Come restare magre e in forma quando si presenta la menopausa? Ecco i rimedi per vivere questa fase al meglio