Novità in vista per il mondo finanziario. Vediamo cosa cambia per le piattaforme fintech di equity crowdfunding e di lending. Il Parlamento europeo ha approvato il Regolamento europeo. La nuova normativa entra in vigore, un anno dopo, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea.

In effetti, le piattaforme di equity e lending crowdfunding dedicate alle imprese con la nuova normativa hanno l’opportunità di ottenere un passaporto Ue. Di conseguenza, le imprese del settore possono sollecitare il pubblico risparmio e finanziare imprese in tutti i Paesi membri Ue. In questo modo, si allarga il raggio d’azione e le aziende possono agire al di sopra dei regolamenti locali.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Cosa prevede il Regolamento

Le piattaforme di equity crowdfunding europee hanno l’obbligo di rispettare le norme contenute nel Regolamento. Ci sono, comunque, dei parametri da rispettare.

Le norme si applicano a piattaforme per campagne di raccolta fino a 5 milioni di euro. L’importo va calcolato sui 12 mesi per ogni emittente. Sul paletto dei 5 milioni c’è stata una discussione ampia. Infatti, la Commissione Europea ha insistito per limitare la raccolta ad un milione di euro a progetto per 12 mesi. Parlamento e Consiglio, l’hanno pensata diversamente, apportando le modifiche, accolte con i favori dalle stesse imprese. Ma non è finita, perché le imprese del settore hanno da rispettare altre norme. La piattaforma o l’emittente per ciascuna campagna di raccolta deve fornire agli investitori un key investment information sheet (KIIS).

Maggiore trasparenza

In effetti, il cliente deve trovarsi tra le mani una chiara informativa circa i rischi finanziari e i costi che potranno sopportare. Di conseguenza, in questo foglio illustrativo vanno inseriti i rischi di insolvenza e i criteri di selezione dei progetti.

Chi autorizza le piattaforme

Le autorità nazionali autorizzano l’operatività delle nuove piattaforme. Quest’ultime potranno, poi, erogare i servizi oltre confine. La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha il compito di sovraintendere e fare da collante tra i vari Stati membri, mentre le autorità nazionali Antitrust hanno poteri di vigilanza e controllo. Vi abbiamo spiegato, in questo articolo, cosa cambia per le piattaforme fintech di equity crowdfunding e di lending.