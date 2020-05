Cosa bisogna fare per allargare le scarpe di pelle a casa senza andare dal calzolaio? Le scarpe invernali sono quasi tutte in pelle. Mocassini, stivaletti o stivali. Ma tutte le scarpe in pelle, seppur bellissime e nuove, hanno un problema. Quale? Sono dannatamente dure e dopo un po’ possono recare dolore al piede e provocare vesciche. Le scarpe in pelle tenderanno sempre più ad adattarsi alla forma del piede nel tempo, ma inizialmente può essere un po’ difficoltoso e molte volte si decide di smettere di usarle. Esistono però dei semplici rimedi che renderanno le tue scarpe comode sin da subito.

Un modo sicuramente molto efficace è il calore. Infatti la pelle esposta ad una fonte di calore tende ad ammorbidirsi. Quindi indossate un paio di calzini molto spessi e indossate le scarpe anche se vi vanno molto strette con i calzini. Una volta indossate prendete una fonte di calore come il phone e riscaldate le scarpe muovendo il più possibile la punta dei piedi avanti e indietro.

Un altro metodo efficace è il vapore, ma attenzione a non scottarsi.

Prendete un bollitore e fate riscaldare l’acqua fino a quando non vedete che bolle e produce quindi vapore. Quindi avvicinate la scarpa al vapore per circa 3-5 minuti e dopo inserite subito al suo interno tutta la carta che possedete in casa.

L’ultimo metodo è quello di congelare le scarpe.

Questo metodo funziona per la maggior parte delle scarpe in pelle, ma fai attenzione con le scarpe più costose, perché il congelamento potrebbe rovinare la pelle o alcuni elementi delle scarpe. Riempi a metà dei sacchetti a chiusura ermetica con dell’acqua inseriscili nelle scarpe e poi congelale. Lascia le scarpe nel congelatore per tutta la notte. Congelandosi, l’acqua aumenterà il proprio volume e allargherà delicatamente le scarpe.

Se non vi sentite sicuri di questi metodi perché le scarpe sono molto costose c’è sempre il calzolaio che ad un cifra veramente bassa vi aiuterà ad allargare le vostre scarpe con dei macchinari specifici.

