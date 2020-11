Influenza, raffreddore, ma anche la tosse e spesso pure la febbre. In autunno prima, ed in inverno poi, puntualmente arrivano i malanni di stagione che, tuttavia, potrebbero essere scongiurati con una corretta alimentazione. O quantomeno lenirne i sintomi.

Allora, dunque, cosa bere ogni giorno per evitare i malanni di stagione? La risposta più semplice al riguardo è quella di bere nel corso della giornata acqua naturale che sia rigorosamente a temperatura ambiente. E ciò in quanto ai fini della prevenzione dei malanni di stagione è fondamentale mantenere il proprio corpo sempre ben idratato anche nei periodi autunnali ed invernali.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Cosa bere ogni giorno per evitare i malanni di stagione?

Ma, sempre per evitare i malanni di stagione, c’è di più, sempre nell’ambito dei rimedi naturali, oltre l’acqua. Ci riferiamo, alle tisane e agli infusi, passando per spremute e centrifugati di frutta e di verdura. Facendo attenzione, comunque, a scegliere quegli alimenti con spiccate capacità calmanti, ad esempio per lenire i sintomi della tosse. E anche a tutti quegli alimenti dalle proprietà naturali antisettiche, antibatteriche e antiossidanti.

Dal brodo della nonna alle tisane al miele per tenere lontano tosse e febbre

Il classico brodo della nonna può tenere lontani i malanni di stagione. Per esempio, un brodo di pollo e verdure. Queste ultime infatti sono ricche, in gran quantità, di vitamina C. E con l’aggiunta di aglio e di cipolla le difese immunitarie sono rese ancora più forti. Aglio e cipolla, infatti, si caratterizzano proprio per le loro naturali proprietà antisettiche ed antinfiammatorie.

Da non sottovalutare, sempre al fine di contrastare i sintomi influenzali, il raffreddore, la febbre e la tosse, sono poi le proprietà del miele. Quest’ultimo andrebbe sempre aggiunto nella preparazione di tisane e di altre bevande calde, tipiche delle stagioni autunnali e invernali. E ciò perché il miele ha spiccate proprietà decongestionanti ed emollienti. Il che significa, dunque, che, ad esempio, il miele è l’alleato naturale numero uno contro le faringiti.

In alternativa al miele, è possibile aggiungere, nelle tisane, la curcuma. Questa spezia è, infatti, anch’essa, un ottimo rimedio naturale contro i malanni di stagione. In particolare, la curcuma ha utilissime proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Oltre che proprietà depurative con tutti i benefici che ne derivano per il fegato oltre ad essere un forte “avversario” della colecisti.

Per quel che riguarda, infine, le spremute ed i centrifugati, da bere per evitare i malanni di stagione, è consigliabile, ed essenziale, fare un pieno di vitamina C proprio nel periodo autunnale ed invernale. E, quindi, nel regime alimentare vanno incluse arance e le clementine. Ma non solo. Pure qualsiasi altro frutto che serva a rafforza naturalmente il sistema immunitario. Basti pensare all’uva e al melograno, da centrifugare e da bere costantemente.