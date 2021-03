Cosa attendersi da uno dei peggiori titoli assicurativi dell’ultimo anno? La domanda è d’obbligo dopo aver osservato la seguente figura, dove è mostrato l’andamento, a partire dal 1 gennaio 2020, dei titoli assicurativi quotati a Piazza Affar. Notiamo il paradosso di Net Insurance. Poiché durante il crollo di marzo 2020 è l’assicurativo che ha tenuto meglio, dopo un anno si ritrova con la performance peggiore solo perché partiva da un livello molto più alto. Ad esempio, sul minimo dei mercati, Net Insurance aveva perso solo il 15% circa rispetto ai livelli pre-pandemia, mentre UnipolSAI, il secondo il classifica, aveva perso oltre il 30%.

Siamo, quindi, di fronte al dilemma del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.

Da un lato, infatti, si può valutare Net Insurance come un titolo molto solido che nelle difficoltà ha reagito meglio del mercato. Dall’altro come un titolo meno reattivo ai guizzi rialzisti del mercato. La scelta tra queste due valutazioni è legata al profilo di rischio dell’investitore.

Per gli analisti che coprono il titolo, la raccomandazione media è comprare, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media del 20% circa.

Cosa attendersi da uno dei peggiori titoli assicurativi dell’ultimo anno? Le indicazioni dell’analisi grafica

Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 16 marzo a quota 5,40 euro in ribasso dell’1,82% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma stenta a decollare. Le quotazioni, infatti, sebbene siano supportate dal segnale del BottomHunter e dello Swing Indicator, sono molto vicine a un supporto molto critico come quello in area 5,26 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

Anche sul mensile la proiezione in corso è rialzista, ma stenta a decollare. Le quotazioni, infatti, sebbene siano supportate dal segnale del BottomHunter e dello Swing Indicator, sono molto vicine a un supporto molto critico come quello in area 5,19 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello, infatti, metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Da notare che la massima estensione si trova in area 11,78 euro per un potenziale rialzista di circa il 100%.

