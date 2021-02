Nel nostro report di dicembre quando il cambio era in area 1,0853, il nostro Ufficio Studi ha proiettato un target a 1/3 mesi in area 1,1055. Cosa attendere dopo che sono stati raggiunti i target proiettati per l’euro contro il franco svizzero?

Il cambio in questo momento quota a 1,0992 -0,18%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,0739 ed il massimo a 1,1098.

Facciamo prima una premessa sull’euro. La valuta dell’Unione Europea nell’ultimo periodo continua a rafforzarsi contro il dollaro e contro lo yen, e al momento non si ravvisano pattern grafici che fanno pensare ad un’imminente cambio di rotta.

Attendiamo le stesse sorti per il cambio euro franco svizzero?

Al momento, non abbiamo ragioni che ci facciano pensare diversamente.

Andiamo ora ad analizzare le tendenza dei grafici sui time frame più importanti e su quelli che sono realmente indicativi della forza o meno di un movimento.

Analisi del time frame giornaliero e settimanale e mensile

Dal minimo di 1,0660 del 4 novembre 2020 era partito uno swing di medio periodo con obiettivo 1,1055. Questo obiettivo è stato centrato alla perfezione in questa settimana.

Da questo momento in poi, cosa attendere per i prossimi 6/9 mesi?

Una chiusura settimanale e poi mensile superiore ai 1,0916, andrebbe a validare un pattern di medio lungo periodo con obiettivo in area 1,20 circa da raggiungere nei prossimi mesi (al massimo 18 mesi? Possibile).

Cosa attendere dopo che sono stati raggiunti i target proiettati per l’euro contro il franco svizzero?

Nel breve termine, dopo la forte esplosione di momentum registrata negli ultimi giorni, è possibile una fase di consolidamento fino all’area 1,0950 e poi 1,09. Non vediamo possibilità al momento, di ritorni sotto area 1,0885 in chiusura giornaliera.

Per chi non ha posizioni in corso, i prezzi attuali quindi sono ideali per aprire operazioni rialziste con stop loss di breve termine a 1,0080 e di lungo termine a 1,0785. Gli obiettivi posti sono in area 1,20 nei prossimi 12/18 mesi. Obiettivo intermedio a 1,1453. Solo sotto 1,0785 si cambierà idea e strategia operativa.

Come al solito si procederà per step