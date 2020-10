Si continuano a tentare dei rimbalzi in intraday ma non si torna al rialzo. Infatti ogni tentativo al rialzo è seguito poi da nuove vendite. Tutto come da mappa dei prezzi che di sera in sera definiamo nell’ultimo paragrafo di questa rubrica. Cosa attende i mercati azionari nei prossimi giorni? Andiamo prima ad elencare i prezzi attuali per poi guardare al lungo termine e quindi definire la migliore strategia di trading in ottica intraday e multidays.

Nel momento in cui scriviamo leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

12.516

Eurostoxx Future

3.1596

Ftse Mib Future

19.000

S&P 500

3.425

Frattale annuale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 16 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Siamo in un punto dove le nostre previsioni annuali iniziano a definire elevata la probabilità di almeno un mese di rialzo prima di nuovi ribassi.

Cosa attende i mercati azionari nei prossimi giorni?

Ora andremo a schematizzare la tendenza in corso e i livelli che se rotti al rialzo e/o al ribasso potranno portare ad un’inversione rispetto al quadro tecnico in corso e quindi ai prezzi attuali.

Dax Future

Fase ribassista multidays in corso. Nuovi rialzi duraturi solo con la chiusura del 23 ottobre superiore a 13.163. Rimbalzi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 23 ottobre superiore a 12.572.

Eurostoxx Future

Fase ribassista multidays in corso. Nuovi rialzi duraturi solo con la chiusura del 23 ottobre superiore a 3.301. Rimbalzi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 23 ottobre superiore a 3.187.

Ftse Mib Future

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 23 ottobre inferiore a 18.895. Ritracciamento in corso e rimbalzi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 23 ottobre superiore a 19.110.

S&P 500

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 23 ottobre inferiore a 3.441. Ritracciamento in corso ed inversione rialzista di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 23 ottobre superiore a 3.502.

Continua il ritracciamento iniziato nei giorni scorsi anche se c’è da rimarcare che la tendenza di fondo non è ancora definita e quindi sono possibili ancora nuovi “rovesci” fin da subito.

La chiusura di domani ci darà indicazioni preziose per la prossima settimana.

Si procederà per step.