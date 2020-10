Cosa aspettarsi dopo un +126% in un mese da un titolo che negli ultimi anni ha perso mediamente l’8% all’anno?

Sicuramente non un investimento spensierato e privo di pericoli. La storia di Fullsix, infatti, è ricca di lunghe e profonde discese interrotte da esplosioni al rialzo che sono durate non più di un mese. L’ultimo esempio lo abbiamo avuto ad agosto, quando il titolo dall’apertura mensile è arrivato a guadagnare circa il 150% prima di iniziare una lenta, ma inesorabile discesa che si è protratta per tutto il mese di settembre. Anche in questo caso, però, la discesa, accompagnata da volumi importanti, è stata inframezzata da seduta durante le quali il titolo ha guadagnato anche il 20% circa.

Fullsix, quindi, è un titolo da prendere molto con le molle, anche per via della sua capitalizzazione che si aggira intorno ai 12,5 milioni di euro. il basso controvalore scambiato, quindi, nelle fasi di interesse sul titolo ne amplifica enormemente la volatilità.

Il consiglio, quindi, è di essere molto prudenti qualora si dovesse decidere di investire su Fullsix.

Cosa aspettarsi dopo un +126% in un mese da un titolo che negli ultimi anni ha perso mediamente l’8% all’anno? I consigli dell’analisi grafica e previsionale

Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 5 ottobre, invariata rispetto alla seduta precedente, ha segnato un ultimo prezzo a 1,12 euro.

La situazione sul titolo è molto complicata. Da un lato nel breve la tendenza in corso è ribassista, mentre nel lungo periodo è rialzista, ma senza molta convinzione. Le quotazioni, infatti, non riescono ad avere ragione della resistenza in area 1,3525 euro in chiusura mensile. Qualora si dovesse verificare questa condizione le quotazioni avrebbero enormi spazi di apprezzamento con un potenziale rialzista del 600% dai livelli attuali.

Per capire in anticipo cosa potrebbe accadere, però, è conveniente monitorare il time frame giornaliero. La tendenza in corso è ribassista ed è diretta verso il I obiettivo di prezzo in area 0,9012 euro, un livello sul quale si potrebbe entrare compratori con stop nel caso di una chiusura giornaliera sotto lo stesso livello.

Un chiaro segnale rialzista, poi, si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 1,2286 euro. Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame giornaliero

Time frame mensile

