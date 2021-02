Cosa aspettarsi dal miglior titolo da inizio anno e dell’ultimo anno quotato sul Ftse Mib40?

Prima di rispondere alla domanda diciamo di che titolo si tratta. Stiamo parlando di De Longhi, una società lontani dai riflettori, ma che continua a macinare performance da capogiro. Ad esempio, nell’ultimo anno ha avuto una performance dell’80% circa a fronte di un mercato italiano che ha perso l’11%. Anche da inizio anno il titolo è il migliore del Ftse Mib40 con una performance superiore al 20%.

Le raccomandazioni degli analisti sul titolo sono molto positive. Il consenso medio, infatti, è Buy, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%.

Come sfruttare al meglio i movimenti in Borsa di De Longhi?

Prima di procedere, ricordiamo che in un precedente report del 6 dicembre scrivevamo Acquistare azioni De Longhi tra qualche giorno potrebbe essere un affare. Quello che è successo dalla metà di dicembre in poi è sotto gli occhi di tutti. Il titolo ha guadagnato circa il 25%.

Il titolo azionario De Longhi (MIL-DLG) ha chiuso la seduta del 3 febbraio a quota 31,26 euro in rialzo dello 0,58% euro rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. C’è, però, un aspetto che va sottolineato e che non va sottovalutato per poter sfruttare al meglio i movimenti di De Longhi. Sul time frame mensile le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo e, quindi, ci si aspetta quanto meno un ritracciamento che potrebbe essere un’ottima occasione di ingresso.

Da notare che il III obiettivo di prezzo coincide con il II obiettivo di prezzo sul settimanale. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un ritracciamento fino in area 29 euro. Su questo livello si potrebbe entrare al rialzo con stop nel caso di una chiusura settimanale sotto questo livello.

Time frame settimanale

Time frame mensile