Cosa aggiungere alla crema pasticcera semplice per addensarla

Se vogliamo andare sul sicuro con le nostre preparazioni dolci in cucina, la crema pasticcera è l’alleato che fa al caso nostro. Semplice e gustosa, si presta davvero a tanti dessert diversi: dalla crema catalana ai bignè ripieni, la crema alla vaniglia è sempre una scelta vincente. Se però vogliamo trovare il modo di renderla più corposa e consistente, possiamo optare per una variante decisamente più golosa. Per realizzarla ci basterà seguire questa ricetta e aggiungere il mascarpone.

Come addensare la crema pasticcera

Prima di illustrare la ricetta della crema pasticcera rinforzata al mascarpone, diamo uno sguardo a tutte le tecniche per addensare la crema pasticcera quando risulta troppo liquida. Sappiamo tutti che per rendere più densa la nostra crema dobbiamo aggiungere farina o amido di mais, poco per volta, mentre è ancora calda. Tuttavia, per evitare fastidiosi grumi possiamo optare per l’aggiunta di fogli di gelatina. Ce ne basteranno un paio da aggiungere alla crema ancora calda, mescolando bene, fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Come utilizzare quella avanzata

Un altro problema da risolvere è cosa fare della crema pasticcera avanzata. Capita spesso infatti di preparare crema pasticcera in abbondanza e di non riuscire a utilizzarla tutta per il dessert che avevamo in programma. In questo caso possiamo recuperarla con delle semplici preparazioni. Prima fra tutti è la crema pasticcera fritta. Ci basterà prenderla tra due cucchiai, bagnarla nel tuorlo sbattuto, passarla nel pan grattato e friggerla in un po’ di burro. In alternativa, possiamo creare delle palline di crema e cioccolato. Mettiamo per almeno un’ora la crema in freezer. Una volta trascorso il tempo, creiamo delle palline e immergiamole nel cioccolato fondente fuso. Dovremo fare molto veloce, per evitare di scioglierle, e poi dovremo riporle subito in congelatore.

Cosa aggiungere alla crema pasticcera se non si addensa

Passiamo ora alla ricetta della crema pasticcera rinforzata. Procuriamoci:

250 ml di latte intero;

25 g di amido di masi;

2 tuorli,

60 g di zucchero;

1 bustina di vanillina;

100 g di mascarpone.

Scaldiamo il latte con la vanillina. In una ciotola mescoliamo zucchero, tuorli e amido. Quando il latte avrà quasi raggiunto il bollore, versiamolo sulla crema di tuorli e rimettiamo tutto sul fuoco, mescolando con la frusta fino a che non si sarà addensata per bene. Spegniamo il fuoco, passiamo la crema al setaccio e aggiungiamo il mascarpone mentre la crema è ancora calda. Lasciamo raffreddare in frigo , avendo cura di posizionare un foglio di pellicola a contatto con la crema. Una volta fredda, montiamola con le fruste elettriche per farle incorporare aria.

Il risultato sarà una sorta di crema chantilly bella densa e soffice, perfetta per tutte le preparazioni e per farcire le nostre torte preferite. Ora che abbiamo svelato cosa aggiungere alla crema pasticcera per renderla irresistibile, non ci resta che scegliere la ricetta perfetta in cui adoperarla. Forse non potremo usarla per farcire la treccia salata al verde, ma vista la sua formula nutriente, potremo mangiarla anche a cucchiaiate, magari dopo un bel cous cous proteico pronto in 5 minuti.