Le Borse europee torneranno a crescere grazie all’aumento dei prezzi del petrolio e all’allentamento dei lockdown di molti Stati? I governi e le Banche centrali di tutto il mondo hanno fin ora adottato misure di stimolo per supportare l’economia senza precedenti. L’Italia ha terminato il periodo di lockdown e dagli analisti ci si aspetta un forte rialzo nei prossimi giorni grazie alla riapertura di negozi, bar e ristoranti. Cosa acquistare nel mercato azionario?

Oltre l’Italia anche la Spagna e New York hanno iniziato ad allentare le misure restrittive favorendo così la ripartenza dell’economia. Attenzione per chi investe in Oriente visto che in India il lockdown è stato prolungato fino al 31 maggio. Questa notizia potrebbe influire negativamente anche sulle Borse asiatiche. Andremo adesso ad analizzare perché e cosa acquistare nel mercato azionario.

Come stanno investendo i grandi fondi

Secondo quanto riportato dalla Securities and Exchange Commission, il Fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Pif) ha accumulato quote stratosferiche in alcune azioni della Borsa americana. Approfittando dei prezzi al di sotto della media il fondo Saudita ha investito quasi un miliardo in BP e Boeing, e circa mezzo miliardo in Disney, Facebook, Citigroup e Bank of America. Questi investimenti sono per la maggior parte di lungo periodo e nel giro di 1/2 anni potrebbero portare ottimi utili agli investitori. Ecco cosa acquistare nel mercato azionario se si vuole investire nel lungo periodo. Seguire gli investimenti di un fondo che gestisce 320 miliardi potrebbe rivelarsi un’ottima strategia.

Cosa acquistare nel mercato azionario

In questo momento gli analisti si aspettano una crescita dei consumi su bevande alcoliche e gassate. Grazie alla riapertura di bar e ristoranti nei prossimi mesi i consumi potrebbero tornare ai livelli pre-crisi. Il settore delle bevande ha sofferto molto a causa del lockdown, ma la ripresa è dietro l’angolo. Constellation Brands (NYSE:STZ) è un distributore internazionale di vino, birra e alcolici. Negli Stati Uniti è la più grande società di importazione ed è terza per quota di mercato. Le entrate nel medio termine potrebbero aumentare a dismisura e di conseguenza il valore delle sue azioni. Questo investimento potrebbe portare agli investitori ottimi utili nel breve periodo.