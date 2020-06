Per capire come si muoveranno le Borse per le prossime sedute occorre capire qual è il movimento di fondo dei prezzi in questo contesto storico. E per capirlo occorre guardare all’andamento della Borsa principale, Wall Street.

E’ difficile che le Borse europee si muovano in controtendenza alla Borsa USA. Può accadere per qualche seduta ma poi i prezzi si riallineano all’andamento del mercato azionario più forte. Perciò come possiamo sapere cosa accadrà alle Borse la prossima settimana? Per scoprirlo occorre guardare a questo indice

Cosa accadrà alle Borse la prossima settimana? Per scoprirlo occorre guardare a questo indice

L’indice guida delle Borse mondiali, quello a cui tutti gli operatori guardano quando devono prendere posizioni di lungo periodo, è l’indice USA S&P500 (US500). L’indice americano ha perduto 1200 punti nella caduta di marzo, passando da 3.400 punti a 2.200 punti. Tra metà marzo e inizio giugno è tornato a 3.200 punti, riguadagnando 1000 punti sui 1200 perduti. Una performance di quasi il 50% in circa due mesi e mezzo.

L’ultima settimana è stata positiva e l’indice ha chiuso molto più in alto dell’apertura di settimana. Ma molto sotto il massimo realizzato nella settimana precedente. Un segnale rialzista arriverà da una chiusura sopra 3.150 punti, che spingerà i prezzi verso i massimi della prima settimana di giugno, sopra i 3.200 punti.

Il petrolio è una spia della ripresa economica mondiale

L’andamento del prezzo del petrolio è l’altro indicatore da seguire. La ripresa dell’economia passa anche attraverso la ripresa del greggio. Se l’economia inizia a girare, sale la domanda di petrolio e il prezzo.

Il WTI, il greggio estratto nel Texas, è a ridosso della soglia dei 40 dollari. E a un passo dalla chiusura del gap che i prezzi hanno aperto nella seduta del 9 marzo. Il superamento dei 41 dollari spingerebbe i prezzi verso la soglia dei 50 dollari.

Ed è molto probabile che se sale il prezzo del greggio, salga anche il valore dell’indice S&P500 e di conseguenza delle Borse europee.

