In natura diceva qualcuno, che ci sono tutte le soluzioni per stare bene. Oggi andremo ad analizzare un altro caso interessante. Le mandorle verdi sono quelle fresche che si raccolgono dagli alberi in primavera.

Hanno diverse proprietà nutritive, utili alla nostra salute, per la cura della pelle e dei capelli.

Ecco cosa accade nostro organismo se si mangiano mandorle verdi

Fanno bene al cuore

La pellicina che ricopre le mandorle contiene parecchi flavonoidi, sostanze antiossidanti. Alcuni studi hanno dimostrato che i flavonoidi assieme alla vitamina E, rafforzano le pareti dei vasi sanguigni e di conseguenza prevengono malattie cardiovascolari, come l’infarto.

Combattono il colesterolo cattivo

Le mandorle verdi, mangiate regolarmente, aiutano a combattere il colesterolo cattivo, perché contrastano le lipoproteine a bassa densità.

Ossa e denti

L’alto contenuto di sali minerali, presente nelle mandorle, aiuta le ossa e i denti a rimanere sani.

Regolano l’intestino

Aiutano nella regolarità intestinale e nella stitichezza, perché contengono molte fibre.

Utili per il sistema immunitario

Ricche in antiossidanti e altre sostanze utili, aiutano il sistema immunitario.

Cosa accade al nostro organismo se si mangiano mandorle verdi, non termina qui, perché continua con i benefici alla pelle e ai capelli.

Benefici alla pelle

Sono ricche di vitamina E e di antiossidanti, combattono i radicali liberi e tutte le sostanze tossiche presenti nel corpo. Ne trae beneficio la pelle, che risulterà più liscia, giovane e idratata.

Disintossicano il corpo, apportando miglioramenti alla pelle, nel caso ci siano brufoli e punti neri.

Combattono l’invecchiamento precoce e proteggono dai danni provocati dal sole.

Benefici per i capelli

Con le mandorle si può contrastare la caduta dei capelli, perché sono ricche di vitamine e minerali.

Le mandorle verdi hanno un sapore fresco e delicato, ma a differenza di quelle secche, una volta sgusciate, si possono conservare in un luogo fresco non più di due o tre giorni.