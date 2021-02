Trovarci con le caviglie gonfie non è un problema legato solo al caldo e alla stagione estiva. Può, infatti, essere anche la logica conseguenza di molte ore spese in piedi. Con la circolazione venosa che può aver subito dei rallentamenti. Ma cosa accade al nostro corpo quando abbiamo le caviglie gonfie e, soprattutto, quando dobbiamo preoccuparci? Come spesso accade nei sintomi che affliggono il nostro corpo, il campanello d’allarme scatta nel momento in cui il problema persista. Accade la stessa cosa anche per le caviglie che possono gonfiarsi per motivi semplici, ma anche come annuncio di qualcosa di più grave. Andremo ad analizzare in questo articolo dei nostri Esperti, cause e conseguenze dei gonfiori alle caviglie.

Una sola o tutte e due

Per prima cosa, è importante vedere se abbiamo una caviglia sola gonfia, o entrambe. Ecco perché:

il gonfiore di una caviglia sola può indicare un problema alla circolazione: da una possibile trombosi, a un’infezione, ma anche semplicemente a un trauma, o una microfrattura;

se abbiamo invece entrambe le caviglie gonfie, il problema potrebbe essere legato alla ritenzione idrica, collegata all’assunzione di farmaci, all’insufficienza renale o del fegato. Ma, anche all’insorgere di un possibile fenomeno cardiaco.

Come intervenire

Cosa accade al nostro corpo quando abbiamo le caviglie gonfie e, soprattutto cosa dobbiamo fare. Se, il sintomo persiste, dobbiamo ovviamente rivolgerci al nostro medico per le prescrizioni di tutte le analisi e gli esami possibili. Dall’ecocardiogramma all’ecodoppler, fino, come dicevamo, all’analisi e ai test sul funzionamento dei reni e del fegato.

Uno sguardo alle cause principali

Abbiamo accennato a quali potrebbero essere le cause del gonfiore delle nostre caviglie, o anche di una sola. Vediamo, nello specifico, quelle più importanti, per sapere con cosa potremmo avere a che fare:

una malattia del fegato, come ad esempio la cirrosi, o qualche tipo di epatite, si manifesta anche attraverso il gonfiore alle caviglie. Ciò accade per l’accumulo di liquidi nello spazio tra le cellule, provocando quindi l’ingrossamento della zona;

l’insorgere di artrite e artrosi, mali comuni dell’età che avanza, potrebbero essere anticipati proprio dal gonfiore alle caviglie, causato proprio dalle infiammazioni interne;

se il nostro cuore ha degli scompensi, faticando a pompare sangue in tutti gli organi del corpo, potrebbe manifestarlo con le caviglie gonfie. In un circolo vizioso e pericoloso, acqua e sodio ristagnano nelle vene, procurando una maggiore ritenzione idrica nei tessuti di gambe e piedi.

Sempre in materia di prevenzione e cura del nostro corpo, invitiamo alla lettura dell’approfondimento sottostante.

