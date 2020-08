Potrebbe essere la classica domanda che fa il bambino ai genitori, chiedendo loro cosa succede mangiando troppi zuccheri. Ovviamente la risposta principale riguarda l’innalzamento della glicemia il sangue, ma non solo sarebbe un pò complicato da spiegare, ma nemmeno l’unico disturbo. In questo articolo il nostro “team benessere” si occupa proprio di cosa accade a mangiare troppi zuccheri e da cosa lo capiamo. Esistono infatti dei sintomi e delle manifestazioni molto chiari, che ci fanno capire quando è il momento di dire stop allo zucchero. Purtroppo, il nostro cervello è il primo organo a spingere tutti gli altri alla richiesta di introdurne, per accumularlo come energia per le nostre attività.

Un falso segnale

Quando mangiamo tanti zuccheri il nostro organismo non si sente sazio, a differenza delle fibre e delle proteine, che invece lanciano il segnale di “pancia piena”. Questo falso segnale ci spinge, come detto, a introdurre ulteriori zuccheri, che però il nostro corpo passa a metabolizzare come se fossero grassi. Per questo infatti comunemente usiamo dire che i dolci sono con una droga e che uno tira l’altro.

I segnali chiari di troppo zucchero nel sangue

Cosa accade a mangiare troppi zuccheri e da cosa lo capiamo, se siamo attenti a queste manifestazioni:

A) pelle opaca e spenta;

B) ipertensione;

C) depressione;

D) aumento smisurato e ingiustificato di peso;

E) stanchezza cronica;

F) ovviamente glicemia alta.

A questo punto, fatte tutte le analisi del caso, sarà il nostro medico, assieme magari a uno specialista, a indicarci la via per uscire da questa situazione non ottimale. Dal canto nostro, la redazione vi ricorda che la voglia di zuccheri si può anche fugare con la frutta fresca di stagione. In particolare: angurie, pesche, melone e albicocche contengono gli zuccheri buoni, ma soprattutto tanta acqua, vitamine, sali minerali e fibre utili al nostro benessere. Secondo l’OMS dovremmo assumere solo il 5% delle calorie giornaliere dovrebbero essere zuccheri. L’equivalente di 6 cucchiaini di zucchero!

