Questo particolare taglio di carne è sempre molto gradito da ospiti e commensali, anche per via dei tantissimi modi in cui poterlo cucinare. Il pollo si dimostra una materia prima veramente molto versatile, da trasformare a involtino, da cucinare in agrodolce e, persino, al barbecue o in forno. Chi ha bisogno di cotture più veloci può anche pensare alla padella.

Ciò che realmente fa la differenza, però, è l’unione dei sapori che decidiamo di usare. Il pollo ha un gusto veramente delicato in bocca, per cui è importante scegliere con cura erbe aromatiche, spezie e verdure con cui insaporirlo.

Il pollo è ottimo alla cacciatora o al limone e questi sono i migliori contorni con cui servirlo. Ma come preparare un pollo alle mandorle senza soia e qual ingredienti unire per esaltarne il gusto? Ecco una ricetta esplosiva e i migliori contorni con cui servire un pollo alle mandorle indimenticabile.

Gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta

mezzo chilogrammo di pollo a tocchetti;

120 grammi di mandorle pelate;

una cipolla piccola;

olio di semi q.b.;

un cucchiaino di zenzero (facoltativo);

farina q.b.;

acqua q.b.;

mezzo bicchiere di aceto balsamico.

Ecco cosa abbinare e aggiungere al pollo alle mandorle per renderlo davvero spaziale e non si tratta della salsa di soia

La risposta è l’aceto balsamico, ovvero il compagno “all’italiana” della salsa di soia. Basterà preparare questa ricetta tostando le mandorle in padella con poco olio di semi. Poi, infarinare i tocchetti di pollo e cuocerli, nella stessa padella di cottura delle mandorle ormai messe da parte, insieme alla carota e allo zenzero. Far rosolare il tutto e aggiungere un po’ d’acqua se necessario.

Appena il pollo sarà ben cotto, aggiungere l’aceto balsamico, precedentemente fatto ridurre in un’altra padella, e anche un po’ d’acqua. Mescolare per ottenere una salsa densa. Unire le mandorle, lasciare amalgamare i sapori e servire ben caldo.

Qualche altra alternativa alla salsa di soia e i possibili contorni per questa carne

Altre possibili alternative alla salsa di soia sono anche miele e limone, vino bianco, il brandy e il composto di zucchero di canna e l’aceto.

Il brandy, per esempio, è ottimo nel pollo alle mandorle e si può usare anche un po’ di brodo per allungarlo.

Ma cosa abbinare e aggiungere al pollo alle mandorle? Tra i migliori contorni per il pollo alle mandorle troviamo carote, funghi, zucchine, cipolla e peperoni. Infine, anche riso e purè sono ottime preparazioni da abbinare.

