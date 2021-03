Le patate rientrano tra i tuberi più consumati e diffusi in Italia e nel mondo. Ne esistono di diverse tipologie o varietà. Infatti, oltre alla patata salata conosciamo anche la patata dolce. È uno di quegli ingredienti che teniamo sempre in cucina, facili da fare ed anche molto versatili.

Possiamo trasformare le nostre patate in fritte da contorno, in lesse ottime da sole od abbinate, al forno, in purea di patate e tanto altro. Le patate risultano ricche di carboidrati ed esse sono commestibili solo da cotte, da crude e con la buccia risultano non adatte al consumo. Vengono anche utilizzate in cosmetica per lenire i rossori ed il prurito della pelle.

Con questo articolo noi di ProiezioniBorsa vogliamo indicare cosa abbinare al purè di patate per mangiare piatti ricchi e sostanziosi.

Il purè di patate è un contorno tipicamente invernale ma nulla esclude che possa essere consumato anche durante questa primavera caratterizzato da un tempo incerto.

Antipasto

Spesso il purè di patate è servito come semplice contorno, questo risulta essere delizioso e gustoso anche in questo modo o addirittura mangiato da solo. La sua soffice consistenza delizia il nostro palato e per chi lo ama si riesce anche a consumarne in grandi quantità. Per dirla in sintesi un cucchiaio tira l’altro, allora è bene sapere anche come servire il purè di patate in modo diverso dal contorno. Se pensiamo di servirlo in un antipasto possiamo pensare all’abbinamento purea, funghi, zucchine e qualche tocco di salame.

La preparazione è molto semplice procediamo nella preparazione della purea, soffriggiamo in padella i funghi con le zucchine ed infine tagliamo il salame a cubetti. Questo composto lo possiamo servire in bruschetta od in bicchieri, il risultato è strabiliante.

Primo

É possibile anche prendere in considerazione la realizzazione di un primo con il purè di patate. Qui suggeriamo i cannelloni ripieni con purè di patate, la preparazione consiste nel creare la nostra purea, farcire i cannelloni ed infornare il tutto. Per rendere il primo gustoso consigliamo di aggiungere della panna, del grana, pepe q.b e per chi lo desidera l’aggiunta di robiola è indicato.

Secondo

Il secondo è sicuramente uno dei piatti che più accostiamo al purè di patate, questo perché spesso funge da contorno. Come già detto il purè di patate è buono da solo ed abbinato ad ingredienti che ne spiccano il sapore e la sua inconfondibile consistenza. Un secondo che è possibile creare con il purè di patate è il polpo su un letto di purea.

C’è da dire che questa è la versione alternativa del classico polpo con le patate lesse. Questa ricetta alternativa ci permette di apprezzare ancora di più il sapore del polpo unito alla purea. Ecco, quindi, cosa abbinare al purè di patate per mangiare piatti ricchi e sostanziosi.