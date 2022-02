Cosa abbinare al cavolfiore bollito, gratinato al forno o saltato in padella per una cena semplice ma gustosa senza besciamella

Siamo in pieno inverno. In questo periodo, quando andiamo a fare la spesa, quasi tutti mettiamo nel carrello verze, cavoli, broccoli e cavolfiori. D’altra parte, sono proprio questi i principali ortaggi di stagione. Dalle forme strane, sono curiosi e anche belli da vedere. Tutti appartengono alla famiglia delle Crucifere. In base alla varietà hanno colori diversi. In comune hanno, invece, la puzza che emanano durante la cottura. Ma esistono rimedi efficaci per ovviare a questo problema molto diffuso. Spesso, utilizziamo queste verdure per creare piatti unici o comunque ricette elaborate. Ad esempio, questa delizia cremosa a base di broccoli ha sempre grande successo.

Il cavolfiore viene spesso amalgamato con la besciamella e poi messo al forno a gratinare. Di base, tuttavia, broccoli, verza & C. sono ortaggi. Spesso, quindi, li utilizziamo anche solo come semplice contorno da abbinare alle seconde portate. Il cavolfiore ha un sapore piuttosto particolare e deciso. Può così capitare di trovarsi in difficoltà e non sapere quale pietanza accostarci. Nel presente articolo daremo alcune idee su cosa abbinare al cavolfiore bollito, gratinato o fatto saltare in pentola.

Per prima cosa, i giusti condimenti

Come già detto, il cavolfiore ha un gusto deciso e molto particolare. Per esaltare al meglio le sue inconfondibili note, è bene condirlo utilizzando per prima cosa un buon olio extravergine d’oliva. Al condimento semplice vanno poi aggiunte note forti, che vanno ad enfatizzarne il sapore. Ok quindi a olive, capperi, alici e acciughe. Ma anche sesamo, senape, pomodori secchi, aceto, limone e frutta secca. Ovviamente, non da usare tutti quanti insieme. Sarà divertente provare a mixare 2 o 3 ingredienti insieme per trovare l’abbinamento che più ci aggrada.

Per condire il cavolfiore vanno benissimo anche le spezie, specie quelle dal gusto forte, come pepe e peperoncino, aneto, zenzero, chiodi di garofano, curcuma, coriandolo, curry e semi di finocchio.

Cosa abbinare al cavolfiore bollito, gratinato al forno o saltato in padella per una cena semplice ma gustosa senza besciamella

Dopo aver visto i condimenti, passiamo a questo punto a suggerire le portate vere e proprie da affiancare ad una gustosa porzione di cavolfiore. Spesso, per comodità, si associa questo contorno a delle semplici uova strapazzate o ad una ancor più pratica e veloce scatoletta di tonno. Ma esistono altre possibilità. Il cavolfiore si sposa molto bene con tutti i tipi di affettati: prosciutto cotto, crudo, speck, bresaola, affettato di tacchino e culatello.

Sta anche molto bene col pesce. In particolare, sono da preferire i pesci a carne bianca e dal sapore delicato, come platessa, nasello, sogliola e cernia. Molto gradevole è infine anche l’abbinata con il salmone e il baccalà.