Il gruppo bancario Intesa San Paolo e Generation Italy hanno avviato l’interessante programma “Giovani e Lavoro” per promuovere l’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro.

Il programma prevede l’erogazione di corsi di formazione nei principali settori professionali che si svolgeranno in diverse città italiane. I destinatari sono giovani dai 18 ai 29 anni che intendono trovare occupazione o vogliono migliorare le proprie competenze.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

La durata varia dalle 3 alle 12 settimane a seconda del corso prescelto. Trattandosi di un programma a numero chiuso, è prevista una selezione iniziale che consta di più fasi suddivise, anch’esse, in base allo specifico corso.

Diamo uno sguardo ai dettagli del programma ed ai settori professionali di riferimento.

Corsi di formazione gratuiti nei principali settori professionali per 5.000 giovani under 29

I corsi attualmente disponibili sono:

sviluppatore Java, della durata di 12 settimane a partire da giugno e luglio 2021;

sddetto alle vendite, della durata di 3 settimane e con data di inizio da stabilire;

operatore industria 4.0, della durata di 12 settimane a partire dal prossimo 19 aprile;

sviluppatore salesforce, della durata di 12 settimane a partire dal prossimo 30 marzo;

food and beverage, della durata di 4 settimane e con data di inizio da stabilire.

Seppur con le opportune differenze, il test selettivo consiste in un test di logica, un cosiddetto pre-work ed il colloquio finale. Alcuni corsi, come sviluppatore Java, prevedono anche una prova in lingua inglese e la visione di un video seguita da un test da completare.

Fatti, non parole

I corsi di formazione inseriti nel programma “Giovani e Lavoro” cercano di rispondere alle concrete esigenze del mercato del lavoro. È proprio per questa ragione che ciascuno di essi fornisce le competenze richieste da aziende e imprese alla ricerca di nuove risorse da inserire.

Inoltre, il tasso di occupazione dopo l’erogazione dei suddetti corsi, supera in alcuni casi addirittura l’80%, per cui si tratta di un’opportunità da non perdere.

Corsi di formazione gratuiti nei principali settori professionali per 5.000 giovani under 29, perché non approfittarne subito?