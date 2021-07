L’INPS ha pubblicato pochi giorni fa le modalità per ottenere il bonus centro estivi relativo al mese di giugno. Per lavoratori autonomi e dipendenti di alcune categorie inizia la corsa all’assegno di massimo 100 euro a settimana a famiglia con figli a carico. Logicamente questi soldi devono essere spesi esclusivamente per l’iscrizione a centri estivi e servizi per l’infanzia durante il periodo di giugno 2021.

Chi può beneficiare del bonus

Le famiglie con figli a carico ricevono l’assegno a prescindere dalla sospensione dell’attività scolastica in presenza, dall’infezione del coronavirus o dalla quarantena dei piccoli. Infatti non bisogna fare confusione con il bonus baby sitting che si tratta di altra cosa. L’elenco dei lavoratori beneficiari del bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è molto lungo. Perciò per non annoiare il nostro Lettore preferiamo dare il link della pagina ufficiale dell’Istituto previdenziale in modo da approfondire.

Come inviare la richiesta

L’INPS eroga il bonus direttamente al richiedente con figli conviventi minori di anni 14 oppure figli disabili di qualsiasi età con Legge 104/1992. La domanda per ottenere l’assegno rispetto al mese di giugno deve essere presentata entro il 15 luglio 2021. Il beneficiario per ottenere il bonus deve allegare le fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione rilasciate dalla struttura. Inoltre da indicare chiaramente i periodi di iscrizione del figlio che devono risultare entro il 30 giugno 2021.

L’accredito dei soldi

Come si legge sul sito di riferimento, l’accredito dei soldi del bonus avviene su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane intestati al richiedente. La scelta di dove ricevere il bonifico sta in capo al dichiarante al momento della presentazione della domanda.

Per inviare la domanda del bonus bisogna sfruttare l’applicazione web dell’INPS accedendo con SPID, Carta di identità elettronica (CIE) oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). L’altra soluzione è di dare mandato ai patronati.