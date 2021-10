Non è detto che per seguire le ultime tendenze si debba per forza fare nuovi acquisti. La moda, infatti, è circolare: quel che faceva furore dieci anni fa può risalire alla ribalta. Allora corriamo a tirar fuori dall’armadio queste scarpe perché torneranno di moda nell’inverno 2021/2022

Il ritorno in grande stile degli anni 2000

Buone notizie per chi non butta mai i vecchi vestiti. L’autunno/inverno 2021/2022 vede infatti il ritorno di capi che molte hanno già nell’armadio, come un elegantissimo e pratico giubbino, o un tipo di maglione fra i più caldi e confortevoli.

Ma a risalire prepotentemente alla ribalta è soprattutto lo stile degli anni 2000. Lo si capisce dalle passerelle, oppure dalle ultime tendenze di make up.

Fra i trend anni 2000 che stanno spopolando, c’è sicuramente il denim. Capi e accessori di jeans sono onnipresenti: si può sedurre con una minigonna in denim o, per i più coraggiosi, provare un total look, vestendosi di jeans dalla testa ai piedi.

Un’altra tendenza anni 2000 da riscoprire è divisiva: o la si ama o la si odia. Si tratta dei pantaloni a vita bassa, che hanno fatto ritorno nelle ultime sfilate.

Questi look, però, non sono per tutti. Che fare, allora, per dare un tocco anni 2000 al proprio guardaroba, ma senza esagerare? Il segreto è puntare sugli accessori, in particolare sulle calzature. La buona notizia è che in molte hanno già il paio perfetto nella scarpiera. Ecco di quale modello si tratta.

Corriamo a tirar fuori dall’armadio queste scarpe perché torneranno di moda nell’inverno 2021/2022

La scarpa anni 2000 che torna di moda forse non è molto pratica per tutti i giorni, ma farà sicuramente un figurone nelle occasioni speciali: parliamo delle décolleté a punta.

Le scarpe a punta sono state avvistate in molte sfilate della stagione autunno/inverno 2021/2022, per esempio ai piedi delle modelle di Valentino. Ma non serve un fisico da top model per indossarle: infatti sono perfette per slanciare e allungare tutte le gambe.

C’è un’unica accortezza da seguire per chi è più bassina: meglio evitare le punte troppo lunghe. Si rischia infatti di far sembrare sproporzionati i piedi.

Per un look particolarmente grintoso, si può seguire la tendenza delle décolleté a punta con dettagli metallici o borchiati. Anche in questo caso, non è necessario fare nuovi acquisti: si può dare nuova vita ad un vecchio paio di scarpe. Basta cercare ispirazione nei modelli più alla moda, acquistare delle borchie in merceria o online e applicarle sulle scarpe con della colla a caldo.

Insomma, con un po’ di creatività si può ottenere un look da passerella senza spendere molto!