Correzione in arrivo per il miglior titolo azionario della Borsa Italiana?

Come già spiegato in un precedente articolo il miglior titolo italiano è Banca Generali. C’è, però, un aspetto che va valutato con molta attenzione. Allo stato attuale la valutazione di Banca Generali è un po’ tirata, per cui il titolo risulta essere o sopravvalutato o in linea con il suo prezzo obiettivo medio. Nonostante ciò, però, il consenso medio rimane Outperform. Vuol dire, quindi, che il titolo azionario è considerato un investimento dalle ottime prospettive, ma che forse questo non è il momento giusto.

Anche confrontando il fair value del titolo con le attuali quotazioni Banca Generali risulta essere sopravvalutata. Solo l’analisi basata sui multipli del PE mostra un titolo sottovalutato.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cosa fare allora con questo titolo?

Correzione in arrivo per il miglior titolo azionario della Borsa Italiana: quando si potrà ritornare compratori?

Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 14 agosto a quota 25,42€ in ribasso dello 1,7% rispetto alla seduta precedente.

Nel breve periodo la situazione è molto critica. Le quotazioni, infatti, hanno rotto l’ultimo supporto della proiezione rialzista in area 25,508€ e si apprestano ad attaccare quello in area 25,315€. La rottura di questo livello in chiusura di giornata farebbe scattare una discesa almeno fino in area 23,664€ e a seguire verso area 21€ e 18€. Tutti questi livelli potrebbero essere ottimi punti di ingresso purché si applichi lo stop nel caso di chiusure di giornata inferiore ai valori indicati.

Scenari di medio/lungo periodo

Sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è rialzista. Sul settimanale, però, da ormai undici settimane le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 25,061€-27,073€. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare al rialzo sono possibili apprezzamenti del 50% dai livelli attuali.

Sul mensile sono possibili discese fino in area 22,765€ senza che il rialzo venga compromesso. Qualora, invece, il mese di agosto dovesse chiudere sopra 26,549€ si aprirebbero le porte a un rialzo del 50% fino in area 32,824€.

Approfondimento

Cosa fare nei prossimi giorni per guadagnare soldi con il Ftse Mib Future