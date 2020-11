Arriva il weekend e torna la voglia di andare a fare colazione al bar. Ma stiamo entrando nella stagione fredda e far colazione fuori vorrebbe dire prepararsi, uscire e magari non stare neanche al caldo. Perché non rimanere nel tepore di casa con la famiglia e preparare deliziosi cornetti, pancake o torte? Molte volte vogliamo fare in casa i cornetti ma abbandoniamo l’idea perché sembra una ricetta troppo complicata. In realtà, se adottiamo qualche trucco, la ricetta è molto semplice. Con pochi passaggi riusciremo a preparare dei caldi cornetti fatti in casa per un dolcissima colazione in famiglia.

Ingredienti

Per preparare 8 cornetti ci serviranno davvero pochi ingredienti. Eccoli:

1 rotolo di pasta sfoglia;

1 noce di burro;

Marmellata o nocciolata;

Granella di nocciola (facoltativa);

Zucchero di canna (facoltativo).

Se abbiamo poco tempo, si consiglia di prendere la pasta sfoglia già pronta. La si può trovare al banco frigo di qualunque supermercato. Altrimenti possiamo cimentarci nell’impresa e farla in casa.

Cornetti farciti fatti in casa per una dolcissima colazione in famiglia. Procedimento

Prepariamo questi cornetti farciti fatti in casa per una dolcissima colazione in famiglia! Il procedimento è davvero breve.

Iniziare preriscaldando il forno statico a 200°C. Stendere sul tavolo la pasta sfoglia e prendere un coltello. Tagliare in 4 la pasta sfoglia. Tagliare ogni quarto ancora in 2: si otterranno 8 triangoli. Prendere la farcitura a nostra scelta. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di provare a farcire i cornetti con le marmellate di stagione. Con l’aiuto di un cucchiaino mettere una noce di farcitura al centro della base di ogni triangolo.

Arrotolare ogni triangolo partendo dalla base. Girare verso l’interno le punte che si vengono a formare così da dare la caratteristica forma del cornetto. Prendere il burro e farlo sciogliere a bagnomaria o in microonde. Prendere un pennello da cucina e spennellare i cornetti con il burro. Guarnire i cornetti con della granella di nocciola o con dello zucchero di canna a grani grossi. Mettere in forno e cuocere per 10 minuti. Ed ecco pronti i dolcissimi cornetti farciti!