In molti desiderano avere un cane. Ma non tutti hanno la fortuna di avere una casa con giardino e spazio all’aperto. Ecco perché, prima di sceglierlo, occorre valutare bene molti aspetti del carattere della razza della quale ci siamo innamorati.

Perché questi cani sono davvero affascinanti per la loro fisicità e muscolatura, ma anche per il loro temperamento. La loro storia potrebbe influenzarci nella scelta, ma attenzione a non farci suggestionare anche dalla loro corpulenza. Si tratta di una razza diffusa in Europa e anche in America alla fine dell’Ottocento, conosciuta proprio per la personalità decisa, per la sua forza e il coraggio. Cane di taglia piccola/media può raggiungere i 40 chili, peso determinato soprattutto dalla massa muscolare che lo rende agile, scattante e veloce. È famoso per essere il cugino del Pitbull, giusto per somiglianza fisica, anche se, a dire il vero, è meno aggressivo.

Coraggioso e agile questo cane da guardia è perfetto anche in appartamento per le sue doti di adattamento

Di certo, è un ottimo cane da guardia e la sua struttura massiccia lo rende un vigilante temibile e difficile da raggirare. Infatti, sempre molto attento, è pronto a difendere il suo padrone e la famiglia alla quale appartiene e della quale si sente parte integrante. Ma non è tutto, visto che il suo vigore potrebbe essere messo alla prova quotidianamente attraverso il coinvolgimento in giochi che prevedono molto movimento, corse e salti. Non per questo questa razza canina non è adatta alla vita di appartamento, anzi. La sua capacità di adattamento rende questo cane un simpatico e affettuoso compagno di giochi di bambini, preferibilmente sotto la sorveglianza da un adulto. Con la sua mole massiccia, infatti, potrebbe eccedere in certe manifestazioni di affetto. E per non rischiare, basterebbe educarlo al meglio.

L’American Staffordshire Terrier è molto socievole, ma è consigliabile responsabilizzarlo

Ama molto le persone che lo ospitano, mentre fatica a rapportarsi con gli altri amici a quattro zampe. Ecco perché quando lo si porta a spasso, sarebbe bene temerlo al guinzaglio. Coraggioso e agile questo cane da guardia è particolarmente adatto all’appartamento anche perché non ha bisogno di molte cure. Il suo pelo corto, liscio e anche duro e può presentarsi di colore nero, dorato, fulvo, ma anche pezzato e rossiccio. Non richiede particolari attenzioni, sarà sufficiente spazzolarlo almeno una volta alla settimana per una questione di salute, ma anche estetica. In sostanza, dal punto di vista pratico, non richiede molto impegno, ma evitiamo di lasciarlo solo per troppo tempo. Questo cane richiede attenzioni continue e non ama essere trascurato.

