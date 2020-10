Il Governo ha una grossa responsabilità nel dichiarare un secondo lockdown. Gli italiani sono preoccupati ma al momento le abitudini di spesa non stanno subendo modifiche. Di contro bar, ristoranti e tutti i pubblici esercizi hanno una paura tremenda perché il coprifuoco manda in fumo 44 milioni al giorno. La chiusura obbligata delle attività è il definitivo colpo di grazia. La Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi ha fatto i conti in tasca ai propri afferenti. Le aziende se abbassano le saracinesche anzitempo vuol dire mancati introiti di 1,3 miliardi in un mese. Inoltre, questa perdita appesantirebbe un bilancio già abbastanza tragico. Infatti, il bilancio 2020 registra perdite di fatturato di ben 24 miliardi. Il danno è ancora più elevato, perché alla luce di ciò, salta l’intera gestione delle aziende.

Le attività turistiche alla canna del gas

15mila bar e 40mila tra ristoranti e pizzerie vivono momenti difficili e una misura ancor più restrittiva mette a rischio definitivamente la sopravvivenza. Il comparto, inoltre si trascina dietro anche tutta la filiera. Di conseguenza, allevatori, vignaioli, imbottigliatori, casari, produttori artigianali e industriali finirebbero anche loro nel vortice della crisi.

Gli italiani attendono di conoscere quali saranno le iniziative per contenere la diffusione del coronavirus. Purtroppo, il futuro si presenta nebuloso con i nuovi irrigidimenti. Intanto, i nostri connazionali si guardano intorno e nel caso in cui scatta un secondo lockdown sfogliano la margherita su cosa acquistare. L’osservatorio di ShopFully, ha notato che il principale interesse è il settore tech. Seguono a pari merito il beauty e il fashion. Infine, troviamo arredamento e bricolage.

La tecnologia aiuta

Con un nuovo irrigidimento delle misure per l’emergenza sanitaria ritornano in voga gli acquisti sfruttando la tecnologia. Infatti, le app che offrono promozioni stanno registrando un buon traffico. I consumatori, in questo periodo, hanno interesse a prendere visione delle offerte proposte ma completano l’acquisto nei negozi fisici, in tutta sicurezza. Tutto ciò potrà avvenire fino a quando? A giorni sapremo, intanto i conti sono stati già fatti: il coprifuoco manda in fumo 44 milioni al giorno.