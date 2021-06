Molte persone sono accomunate da un grande disagio durante il periodo estivo. Molti forse hanno già in mente di cosa stiamo parlando ma, per essere chiari, lo diremo subito. Si tratta delle braccia robuste. Questo è un tema, per quanto superficiale possa apparire, che davvero rende problematiche le giornate di molte persone. Infatti, senza maglioni e maglie a maniche lunghe, nascondere questo “difetto” può diventare davvero complicato. Ed è per questo che vogliamo dare un paio di consigli davvero utili.

Copriamo le braccia grosse senza soffrire il caldo estivo con questo trucco geniale

Iniziamo evidenziando il tipo di colore da scegliere per i nostri abiti. Se vogliamo indossare delle maniche lunghe e larghe, facciamo attenzione al colore. Evitiamo come la peste le tinte e le stampe vistose. Queste, infatti, per quanto adatte all’estate perché allegre e vivaci, evidenzierebbero le braccia. Attirerebbero l’attenzione su questa parte del corpo che vogliamo nascondere e quindi renderebbero ogni sforzo vano. Ciò che possiamo fare, quindi, è scegliere tinte monocolore.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

Usare sempre colori a tinta unita per rendere l’outfit elegante ma nascondere i difetti

Dunque, il segreto fondamentale sarà il colore che sceglieremo di indossare come abbiamo già sottolineato. Ricordiamoci che non esiste solo il nero per nascondere i difetti. Infatti, anche una maglia con maniche larghe ma bianche potrà essere l’ideale per noi. Questa non attirerà troppo l’attenzione come le stampe vivaci ma al tempo stesso ci farà apparire fresche e adatte alla stagione che stiamo vivendo.

Dunque, copriamo le braccia grosse senza soffrire il caldo estivo con questo trucco geniale. Con questi consigli potremo evitare di star male per l’afa tipica di questo periodo dell’anno. Ma, al tempo stesso, riusciremo a coprire quel difetto che ci fa sentire a disagio e riusciremo a concentrarci sui nostri punti di forza! L’estate e il suo caldo, in questo modo, non saranno più un problema per noi.

Approfondimento

Ecco quali sono le scarpe da scegliere per far sembrare le gambe più magre, senza dover indossare i tacchi