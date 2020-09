Qual è l’errore che con più frequenza dà il colpo di grazia alle nostre relazioni? Scoprilo con noi e finalmente avrai la riposta alla domanda su coppia: come farla durare?

Molti potrebbero pensare che sia il tradimento la causa più comune della fine di una storia. In realtà le storie d’amore muoiono soprattutto per un motivo: tendiamo a darle per scontate.

La linfa dell’amore è infatti composta da fantasia, gioia, qualche pazzia o solo alcune, anche piccole, novità.

La regola anti-rottura per eccellenza

La regola anti-rottura per eccellenza è una regola che, tra le altre cose, è molto piacevole da rispettare. Si tratta di fare qualche piccolo gesto quotidiano di affetto, dire ti amo e far ridere il proprio o la propria compagno/a.

Il giusto compromesso

Un rapporto d’amore è un compromesso che vive di maturità e rispetto, della capacità di saper rinunciare e di uscire dal proprio egocentrismo per vivere una storia felice. Felice, attenzione, non vuol dire perfetta. Nella vita non tutto è come nei sogni.

La felicità è infatti per definizione imperfetta, ma afferrabile.

Il partner perfetto nella coppia

Il partner perfetto non esiste. Esiste però quella persona i cui pregi e difetti si incastrano perfettamente con i nostri. Trovarlo non è facile, ma quando succede è bene tenerselo stretto. Qui di seguito ecco qualche consiglio per una vita di coppia felice. Un altro spunto utile a rispondere alla domanda: coppia: come farla durare?

Qualche consiglio per una vita di coppia felice