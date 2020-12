Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



E chi lo ferma più. Domanda o affermazione, sta di fatto che ormai il Mondiale di Formula 1 degli ultimi anni batte bandiera britannica. E, con le iniziali LH: Lewis Hamilton. D’altronde, come dicevano i latini se nel “nome c’è il nostro destino”, questo pilota imbattibile porta il nome di un altro grandissimo dello sport: Carl Lewis. Il “figlio del vento” come l’avevano soprannominato i cronisti di tutto il mondo per i suoi record a ripetizione nell’atletica leggera. Oggi, questi super atleti, che sembrano più eroi della Marvel, nascondono dietro le loro performance delle abitudini alimentari spesso all’origine dei successi. Copiare il segreto a tavola di un super campione e guadagnarne in salute è l’obiettivo di questo articolo dei nostri Esperti.

Il cambio di dieta

Nel 2107 Lewis Hamilton ha cambiato regime alimentare. Già all’apice della carriera, con i suoi consulenti atletici e alimentari, ha deciso di seguire una dieta vegana. Senza perdere in potenza muscolare, anzi. Copiare il segreto a tavola di un super campione e guadagnarne in salute, seguendo questi suggerimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Si parte dalla colazione

Da buon suddito di Sua Maestà, Hamilton parte alla grande con una colazione degna di questo nome:

niente brioches e niente dolcetti;

pancake vegani con avocado;

tanti frutti di bosco e frutta energetica come le banane.

Intervista a Men’s Health

In una intervista a Men’s Health, punto di riferimento per le diete muscolari di atleti, sportivi e semplicemente appassionati, Hamilton ha ricordato che:

è passato da un pranzo con petto di pollo e verdure a panini col falafel e quinoa;

tofu scottato in padella;

riso integrale;

tè verde.

A cena

Per concludere la giornata, la cena di Hamilton prevede: pasta integrale, tempeh e patate dolci cotte al forno. Verdure e sughi di condimento vegani, tortini di quinoa e broccoli. Il piatto preferito di Hamilton a cena? Tofu con verdure e orzo: un mix di fibre, proteine e vitamine. Rimandiamo i Lettori all’approfondimento nell’articolo sottostante dei cosiddetti “superfood”, gli alimenti consigliati dall’OMS.

Approfondimento

La meravigliosa e ben assortita coppia che ci permette di perdere peso