Negli ultimi anni la cucina non è più solamente appannaggio di professionisti e pochi addetti ai lavori . Ciò è dovuto ai numerosi programmi di cucina trasmessi dalla TV generalista. Si tratta di un fenomeno di intrattenimento che ha riscosso e continua a riscuotere un gran successo tra il grande pubblico. Dal famigerato “Masterchef” ai “4 ristoranti” di Alessandro Borghese, passando per “Cuochi e fiamme”, “La prova del cuoco”, “Unti e bisunti”, “Cake Star” e molti altri.

Cooking show che spettacolo: l’audience di questi programmi ha registrato presenze davanti agli schermi televisivi di decine di milioni di spettatori catturati dalle sfide culinarie di ogni tipo.

Alta cucina, ricette gourmet, cibo da strada e chi più ne ha più ne metta

La varietà di competizioni tra i partecipanti dei talent di cucina è davvero estesa. In genere si tratta di gare in cui i cuochi, professionisti o principianti, si contendono il premio in palio attraverso la creazione di piatti. Pietanze che spaziano dalla cucina tipica regionale all’alta cucina internazionale.

Altre volte i concorrenti sono chiamati a preparare in poco tempo deliziosi prodotti da street food. In questo viene in soccorso l’influenza della cucina straniera che offre una grande varietà di prelibatezze che si consumano nella vita di tutti i giorni.

Grosse opportunità per i concorrenti

Coloro che partecipano ai programmi di cucina spesso si aprono nuove strade ricche di successo dopo la presenza televisiva. In molti casi la visibilità ottenuta dagli aspiranti Chef consente loro di aprire un proprio ristorante e di accogliere sin da subito un gran numero di avventori.

In altri casi l’esperienza avuta nei programmi e un contributo economico al vincitore risultano essenziali per la pubblicazione di un ricettario su larga scala. Partecipare allo spettacolo dei cooking show da concorrente tuttavia non è così facile. La vera sfida è quella di essere convincenti nei confronti di giudici molto severi difficilmente accontentabili.