Conviene puntare su un titolo azionario, sottovalutato del 94%, che nelle ultime due sedute ha avuto escursioni del 20% al rialzo e al ribasso? Secondo noi dipende non tanto dalle potenzialità di guadagno, quanto dal sangue freddo dell’investitore.

Consideriamo l’esempio Biancamano che durante la seduta del 24 agosto ha guadagnato il 21%, mentre nella seduta del 25 agosto ha prima tentato una nuova fuga al rialzo guadagnando più del 10%, salvo poi chiudere la seduta con un ribasso del 10%. La volatilità, quindi, è esplosa e se non si seguono rigide regole e si rispettano i livelli di trading chiave il rischio di farsi male diventa molto elevato.

Per quel che riguarda la valutazione del titolo, non ci sono analisti che lo coprono. Ci dobbiamo, quindi, affidare alla sola analisi basata sui fondamentali.

Se si confronta il fair value di Biancamano con il suo valore attuale, scopriamo che il titolo risulta essere sottovalutato del 94%. Un’incredibile sottovalutazione si osserva anche andando a confrontare il PE di Biancamano, che vale 0,4, con quello del settore di riferimento, che vale 14,4.

Ci sono, quindi, i presupposti per un forte apprezzamento del titolo.

Conviene puntare su un titolo azionario, sottovalutato del 94%, che nelle ultime due sedute ha avuto escursioni del 20% al rialzo e al ribasso? I suggerimenti dell’analisi grafica e previsionale

Biancamano (MIL:BCM) ha chiuso la seduta del 25 agosto a quota 0,214€, in ribasso del 10,08% rispetto alla seduta precedente.

Sul settimanale la tendenza in corso è ribassista (linea tratteggiata) e punta verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia un’eventuale chiusura settimanale superiore a quota 0,2238€ farebbe esplodere le quotazioni al rialzo con obiettivi molto ambiziosi. Ad esempio la massima estensione si trova in area 0,4778€ per un potenziale rialzo del 125%. Nel caso, invece, dell’obiettivo più vicino il rialzo è di circa il 30%. Da notare che sul settimanale si sta formando un segnale di BottomHunter.

Anche sul mensile si stanno creando i presupposti per un’esplosione rialzista. Una chiusura mensile superiore a 0,2145€ farebbe scattare una proiezione rialzista la cui massima estensione si trova in area 0,534€ per un potenziale rialzo del 150%. Nel caso, invece, dell’obiettivo più vicino il rialzo è di circa il 35%.

